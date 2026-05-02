0
PREVIA
Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga: fecha, día, hora y canal para definir al campeón

Partido que define un título. Barcelona recibe a Real Madrid en el Spotify Camp Nou por una nueva edición del Clásico de España. Conoce el día, hora y canal.

Diego Medina
Barcelona y Real Madrid afrontan el Clásico de España por LaLiga.
Barcelona y Real Madrid afrontan el Clásico de España por LaLiga. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Momento de la verdad entre Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico de España en el Spotify Camp Nou. El cuadro blaugrana tiene todo para ser campeón de LaLiga en casa ante su rival de toda la vida, por lo que ahora buscará imponer respeto ante un cuadro blanco que quiere posponer la fiesta de los 'culés' ante sus ojos.

Barcelona venció 2-1 a Osasuna por la fecha 34 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

PUEDES VER: Barcelona derrotó al Osasuna y tiene el título de LaLiga a la mano

¿Cuándo juega Barcelona vs Real Madrid por el Clásico?

Este clásico entre Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga se juega el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. El elenco blaugrana tiene todo para ser campeón de la mejor manera posible, pero el equipo liderado por Álvaro Arbeloa tratará de evitar la celebración de los 'culés'.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

Este choque entre Barcelona y Real Madrid inicia a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España, 20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 13.00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15.00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16.00 horas
  • España: 21.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Real Madrid se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en el aplicativo de DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

En España, el Clásico que protagonizarán los blaugranas y blancos se podrá ver EN DIRECTO por el canal de Movistar Plus.

(VIDEO: DSports)

Barcelona puede ser campeón ante Real Madrid

Dado cómo se encuentra la clasificación, Barcelona necesita ganar en casa para proclamarse automáticamente campeón de LaLiga. Caso contrario, los dirigidos por Hansi Flick podrán celebrar en la siguiente jornada del torneo español ante Alavés.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga: fecha, día, hora y canal para definir al campeón

  2. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 2 de mayo: programación, resultados, horarios y canales para ver

  3. Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Palmeiras por partido de la Copa Libertadores

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano