Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga: fecha, día, hora y canal para definir al campeón
Partido que define un título. Barcelona recibe a Real Madrid en el Spotify Camp Nou por una nueva edición del Clásico de España. Conoce el día, hora y canal.
Momento de la verdad entre Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico de España en el Spotify Camp Nou. El cuadro blaugrana tiene todo para ser campeón de LaLiga en casa ante su rival de toda la vida, por lo que ahora buscará imponer respeto ante un cuadro blanco que quiere posponer la fiesta de los 'culés' ante sus ojos.
¿Cuándo juega Barcelona vs Real Madrid por el Clásico?
Este clásico entre Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga se juega el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. El elenco blaugrana tiene todo para ser campeón de la mejor manera posible, pero el equipo liderado por Álvaro Arbeloa tratará de evitar la celebración de los 'culés'.
¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?
Este choque entre Barcelona y Real Madrid inicia a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España, 20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 13.00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas
- Venezuela, Bolivia: 15.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16.00 horas
- España: 21.00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Real Madrid se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en el aplicativo de DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
En España, el Clásico que protagonizarán los blaugranas y blancos se podrá ver EN DIRECTO por el canal de Movistar Plus.
(VIDEO: DSports)
Barcelona puede ser campeón ante Real Madrid
Dado cómo se encuentra la clasificación, Barcelona necesita ganar en casa para proclamarse automáticamente campeón de LaLiga. Caso contrario, los dirigidos por Hansi Flick podrán celebrar en la siguiente jornada del torneo español ante Alavés.
