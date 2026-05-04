Arsenal vs Atlético Madrid EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, hora, apuestas y dónde ver

Arsenal y Atlético de Madrid se juegan todo este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, en el duelo de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. Tras la igualdad en territorio español, la serie quedó abierta y la definición promete ser de alto voltaje. La cita del encuentro es desde las 2.00 p. m., de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

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Arsenal vs. Atlético de Madrid por Champions League

El conjunto inglés intentará hacer valer su localía para dar el golpe definitivo y regresar a una final europea, una instancia que no disputa desde hace casi dos décadas. Con el respaldo de su gente y el impulso de su presente, los Gunners llegan con la misión clara: imponerse en casa y sellar su clasificación.

En la vereda contraria, el equipo dirigido por Diego Simeone afronta un desafío mayor lejos de casa. Sin haber logrado ventaja en la ida, los ‘colchoneros’ están obligados a competir con inteligencia y contundencia para alcanzar una nueva final, algo que no consiguen desde 2016.

El último enfrentamiento entre ambos dejó un empate 1-1, reflejo de una serie equilibrada en la que ningún detalle puede darse por sentado. Ahora, con todo por decidirse, Londres será el escenario en el que uno de los dos dará el paso definitivo rumbo al partido más importante del continente.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: alineaciones posibles

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard, Noni Madueke; Gabriel Martinelli y Viktor Gyokeres.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill; Johnny, Koke, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Atlético de Madrid?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Arsenal vs. Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League 2025-2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela y Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Arsenal vs. Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Arsenal vs. Atlético de Madrid, por las semifinales de la Champions League, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney Plus en Sudamérica. En España, va EN DIRECTO por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

¿Qué canal transmite el partido Arsenal vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO?

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Premium Chile, ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Surinter

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play

Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

México: TNT Sports, Max Mexico, tabii

Estados Unidos: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, SiriusXM FC

Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, tabii

Alemania: Amazon Prime Video, tabii

Italia: Sky Sport 251, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV, tabii

Arsenal vs Atlético Madrid por las semifinales.

¿Dónde juega Arsenal vs. Atlético de Madrid?

El Emirates Stadium, ubicado en el barrio de Holloway, en Londres (Inglaterra), será el escenario del partido. Este imponente recinto, casa de los ‘Gunners’, cuenta con una capacidad para cerca de 60 mil espectadores distribuidos en sus cuatro tribunas.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: historial

Atlético de Madrid 1-1 Arsenal | 29.04.26 | Champions League

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid | 21.10.25 | Champions League

Atlético de Madrid 2-1 Arsenal | 26.07.18 | International Champions Cup

Atlético de Madrid 1-0 Arsenal | 03.05.18 | Europa League

Arsenal 1-1 Atlético de Madrid | 26.04.18 | Europa League

Arsenal vs Atlético Madrid pronóstico: apuestas y cuotas