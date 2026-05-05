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¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. PSG y dónde ver el partido de vuelta por la Champions League?
Este miércoles 6 de mayo se jugará un partidazo entre Bayern Múnich y PSG, quienes definirán el pase a la final de la Champions League.
Luego de un partido de ida histórico, en el que se marcó un récord de nueve goles en una semifinal de la UEFA Champions League, el vigente campeón PSG llega con una ligera ventaja para medirse ante Bayern Múnich por un lugar en la final. Este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el partido de vuelta entre ambos elencos, por lo que los hinchas del buen fútbol esperarán ver un encuentro similar al de la ida. A continuación, los horarios y dónde ver el partido.
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¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League?
El compromiso se disputará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Allianz Arena. A continuación, los horarios en otros países:
- Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 3.00 p. m.
- España, Alemania, Francia: 9.00 p. m.
Así luce el Allianz Arena
¿Dónde ver Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League?
El partido Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League lo podrás ver por la señal de ESPN. Mientras que vía streaming se podrá ver por Disney+. Además, puedes seguir la cobertura totalmente gratis aquí, en Líbero donde te llevaremos el minuto a minutos del partido.
Últimos enfrentamientos entre Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League
- 28.04.26 – Champions League: PSG 5-4 Bayern Múnich
- 04.11.25 – Champions League: PSG 1-2 Bayern Múnich
- 05.07.25 – Mundial de Clubes: PSG 2-0 Bayern Múnich
- 26.11.24 – Champions League: Bayern Múnich 1-0 PSG
- 08.03.23 – Champions League: Bayern Múnich 2-0 PSG
¿Dónde se realizará la final de la Champions League?
La final de la UEFA Champions League 2025/26 se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Este estadio, con capacidad para más de 67,000 personas.
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