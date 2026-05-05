Bayern Múnich vs PSG EN VIVO por la Champions League: A qué hora, alineaciones y dónde ver

Bayern Múnich vs PSG EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán este miércoles 6 de mayo por la semifinal de vuelta de la Champions League 2025-26 en el Allianz Arena (Alemania) a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina). La transmisión de este partidazo estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica, pero podrás seguir todas las incidencias en la web de Líbero.pe.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs PSG por la Champions League?

El duelo entre Bayern Múnich vs PSG por la semifinal de vuelta de la Champions League se jugará este miércoles 6 de mayo a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Bayern Múnich vs PSG por la Champions League?

La transmisión del Bayern Múnich vs PSG por la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. Si te encuentras en México, entonces puedes seguirlo vía FOX One y FOX+, mientras que en España irá por las señales de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿Cómo llegan Bayern Múnich vs PSG por la Champions League?

Luego de protagonizar uno de los mejores enfrentamientos en la historia de la Champions League, Bayern Múnich y PSG volverán a verse las caras, pero esta vez será en el Allianz Arena, el fortín del conjunto bávaro. En la previa de este encuentro, el entrenador Vincent Kompany aseguró que no cambiarán nada de su estilo:

“No tiene sentido que cambiemos nada. Queremos jugar un fútbol atractivo y ofensivo. Es exigente, pero no cambiaremos nuestro estilo por el resultado de la ida”. Luego, añadió que si bien considera al PSG un equipo respetable, cree que tiene las armas para poder hacerle daño: “La fuerza del PSG es la edad de sus jugadores; mejoran y aprenden sin parar. Los respetamos mucho, pero creemos que mañana podemos ganarles”.

Luis Enrique, por su parte, descartó que vayan a salir a especular con la ventaja del gol y que la mentalidad que mostrarán será la de ganar, como lo han venido haciendo en cualquier campo: “No estamos aquí para defender un resultado. Una ventaja de un gol no es nada. Nuestra mentalidad es ganar cada partido y mañana no será diferente”.

Con respecto al escenario, el español aseguró que ya saben lo que es jugar en el Allianz Arena porque ahí salieron campeones la temporada pasada: “Volver a Múnich siempre es un placer por lo que logramos aquí el año pasado (ganar la final). Tenemos la experiencia y hemos demostrado resiliencia en momentos difíciles”.

PSG ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida.

Bayern Múnich vs PSG: posibles alineaciones por Champions League

Bayern Múnich : Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanicic; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Musiala, Olise y Kane.

: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanicic; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Musiala, Olise y Kane. PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Kvaratskhelia y Dembélé.

Bayern Múnich vs PSG: árbitros del partido por Champions League

Árbitro principal : João Pinheiro

: João Pinheiro Asistente 1 : Bruno Jesus

: Bruno Jesus Asistente 2 : Luciano Maia

: Luciano Maia Cuarto árbitro : Espen Eskås

: Espen Eskås VAR : Marco Di Bello

: Marco Di Bello Asistente VAR: Tiago Martins.

Bayern Múnich vs PSG: cuotas del partido por Champions League

APUESTAS BAYERN MÚNICH EMPATE PSG Betsson 1.60 5.55 4.35 Betano 1.65 5.40 4.30 Bet365 1.60 5.50 4.00 Coolbet 1.65 5.60 4.20 Doradobet 1.68 5.45 4.15

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