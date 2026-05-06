Ousmane Dembélé marcó el 1-0 del PSG.

Ousmane Dembélé marcó el 1-0 del PSG y acerca a los de París a la final de la Champios League

Ousmane Dembélé marcó el 1-0 del PSG sobre el Bayern Múnich en el Allianz Arena y los de París ponen un pie en la gran final de la Champions League.