Árbitro no cobró penal a Bayern Múnich ante PSG y desató la polémica en la semifinal de Champions League | Composición: Líbero

Árbitro no cobró penal a Bayern Múnich ante PSG y desató la polémica en la semifinal de Champions

A los 30' minutos del partido, el árbitro del PSG vs Bayern Múnich no cobró un claro penal a favor de los alemanes y desató la polémica en la semifinal de la Champions League.