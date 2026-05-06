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Árbitro no cobró penal a Bayern Múnich ante PSG y desató la polémica en la semifinal de Champions
A los 30' minutos del partido, el árbitro del PSG vs Bayern Múnich no cobró un claro penal a favor de los alemanes y desató la polémica en la semifinal de la Champions League.
Arsenal con pie y medio en la final: Saka anotó el 1-0 ante el Atlético de Madrid por la Champions
Julián Álvarez le rompió el arco: la 'Araña' puso el 1-1 del Atlético de Madrid sobre Arsenal
Arsenal da el primer golpe: Viktor Gyökeres anotó el 1-0 de penal ante Atlético de Madrid
¡5 goles en un tiempo! Dembélé anotó el 3-2 de penal del PSG sobre el Bayern Múnich
Michael Olise le rompió el arco a Safonov y puso el 2-2 del Bayern Múnich sobre el PSG
¡Locura! Joao Neves anotó el 2-1 de PSG sobre Bayern Múnich y volteó el marcador
¡Goleador! Kane anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG en la semifinal de la Champions League
Khvicha Kvaratskhelia anotó un golazo: PSG ya empata 1-1 con Bayern Múnich en París
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