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PSG vs. Bayern Múnich: pronóstico y cuotas para la semifinal de la UEFA Champions League

Revisa las cuotas de las casas de apuestas y pronóstico del PSG vs. Bayern Múnich por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League.

Francisco Esteves
PSG vs. Bayern Múnich: pronóstico y cuotas de la Champions League.
PSG vs. Bayern Múnich: pronóstico y cuotas de la Champions League. | Foto: Composición Líbero.
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PSG vs. Bayern Múnich se enfrentarán en el Allianz Arena de Alemania este miércoles 6 de mayo desde las 2.00 p. m. de Lima, Perú. Por ello, es una gran oportunidad para los amantes de las apuestas deportivas en todo el mundo. A continuación, te brindamos cuánto paga cada equipo y nuestro pronóstico oficial para la segunda semifinal de la Champions League.

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Como sabemos, ambos clubes definirán al finalista del torneo más importante de la UEFA, y el equipo que llega con ventaja es el de París gracias al triunfo 5-4 obtenido la semana pasada en el Parque de los Príncipes, en una de las mayores exhibiciones de buen fútbol vistas en lo que va del siglo, y quizá de la historia.

PSG vs. Bayern Múnich: cuotas del partido

Te brindamos algunas de las cuotas de las principales casas de apuestas:

Casas de apuestasBayern MúnichEmpatePSG
Betsson1.655.254.10
Betano1.724.803.85
Bet3651.675.253.70
1XBet1.715.284.17
CoolBet1.735.303.90
DoradoBet1.725.003.75

PSG vs. Bayern Múnich: pronóstico

Teniendo en cuenta cómo quedó el partido de ida, y que ahora todo se definirá en Alemania, nuestro pronóstico es una victoria del Bayern Múnich. Ojo, triunfo dentro de los noventa minutos reglamentarios, ya que incluso es el favorito para las casas de apuestas. Eso sí, definir un clasificado es sumamente complicado por la igualdad que mostraron ambos planteles.

¿Dónde ver PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League?

La transmisión del partido entre el PSG vs. Bayern Múnich por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro de fútbol europeo mediante la señal de Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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