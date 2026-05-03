Canal confirmado para ver Arsenal vs Atlético de Madrid por semifinal de Champions League 2026

Es momento de palpitar el partidazo que protagonizarán Arsenal y Atlético de Madrid para conocer qué equipo será el primer finalista de la edición 2025-26 de la UEFA Champions League. El compromiso de ida quedó igualado 1-1, por lo que ahora todo se definirá en el Emirates Stadium. Conoce el canal confirmado de transmisión para vivir estos 90 minutos en Inglaterra.

¿Dónde ver Arsenal vs Atlético de Madrid por Champions League?

La transmisión del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Sudamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming en la aplicación de Disney Plus, que puedes sintonizar a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Arsenal vs Atlético de Madrid

Argentina: ESPN, FOX Sports, Disney Plus

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT, SBT, Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play

México: TNT Sports, MAX, tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, tabii

Estados Unidos: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univisión, ViX

UEFA anuncia la semifinal de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid.

¿Cómo llegan Arsenal y Atlético de Madrid?

Arsenal viene de una importante victoria ante Fulham por la Premier League de Inglaterra. El equipo de Arteta no se aleja de la lucha por el certamen inglés, pues depende de lo que haga Manchester City en las siguientes jornadas. Es un gran envión anímico para los Gunners, que desean hacer historia y clasificar nuevamente a una final de la Champions League.

En el caso de Atlético de Madrid, llega tras un triunfo ante Valencia en condición de visita y se mantiene en zona de clasificación a la Champions League. No obstante, sabe que el único título que le queda por conquistar es la Champions League, por lo que dará el 100% en busca de una victoria en Inglaterra para eliminar a una de las grandes potencias actuales, Arsenal.