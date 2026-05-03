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Resultados Sinuano Día de HOY, domingo 3 de mayo EN VIVO: qué jugó y números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día regresa HOY con una emocionante edición, y AQUÍ podrás revisar a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y resultados EN VIVO del sorteo.
El Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 3 de mayo del 2026, ofrece un diverso plan de premios que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto en un punto autorizado? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados. ¡Le deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 2 de mayo: números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 3 de mayo 2026 EN VIVO: resultados y números ganadores
Bienvenidos
Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia hoy, domingo 3 de mayo de 2026. Conoce los números ganadores y los horarios del sorteo, además de verificar tu boleto para determinar si has ganado.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10.30 p. m. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8.30 p. m.
¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?
Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será tu premio.
¿Cuáles son las loterías de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
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