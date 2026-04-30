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Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Revisa los resultados EN VIVO del Sinuano Día y Noche y conoce cuántos aciertos logró tener en su boleto ganador. Siga AQUÍ la transmisión. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de abril.
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de abril. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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HOY, jueves 30 de abril, regresan nuevas ediciones del Sinuano Día y Noche, que emocionan a miles de jugadores en Colombia. ¿Participarás en este popular chance? En esta nota de Líbero podrás acceder a los recientes resultados en vivo y números ganadores. ¡Suerte!

Sorteo del Sinuano Día y Noche del 29 de abril de 2026.

PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día y Noche del miércoles 29 de abril: qué jugó en el último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de abril: sigue el último sorteo EN VIVO y resultados

12:12
30/4/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de abril

Hoy, jueves 30 de abril de 2026, AQUÍ te compartimos los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia. Puedes revisar EN VIVO los números ganadores, horarios del sorteo. ¿Eres el próximo ganador?

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano se realiza dos veces al día. El Sinuano Día juega a las 2.30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10.30 p. m. y los domingos o festivos a las 8.30 p. m.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano pueden adquirirse de forma sencilla en puntos de venta autorizados, como locales de apuestas o redes oficiales como SuperGiros, distribuidos en distintas ciudades de Colombia. También existe la opción de comprarlos en línea, a través de plataformas digitales oficiales, lo que facilita la participación desde cualquier lugar.

¿Cómo se juega el Sinuano de Colombia?

El Sinuano es un juego de azar tipo lotería en el que el participante elige un número de cuatro cifras, generalmente del 0000 al 9999. Para jugar, se adquiere un boleto en un punto autorizado o en plataformas digitales y se selecciona la modalidad (Día o Noche).

Si el número elegido coincide exactamente con el resultado ganador del sorteo, el jugador obtiene el premio mayor. También existen premios secundarios si acierta algunas cifras en el orden correcto. Es un juego sencillo y rápido, con sorteos diarios que permiten múltiples oportunidades de participación.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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