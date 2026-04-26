Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 26 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche realizará su más reciente sorteo el domingo 26 de abril y AQUÍ podrás acceder a toda la información del juego de Colombia. Conoce a qué hora se juega, cuáles son los resultados y plan de premios que puedes llevarte si logras acertar las balotas ganadoras.

Resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche: último sorteo de HOY, domingo 26 de abril 10:38 Bienvenidos Este domingo 26 de abril se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes seguir los resultados y los números ganadores a través de nuestra plataforma, donde también encontrarás la hora exacta del sorteo. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, tendrás la oportunidad de verificar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche el 26 de abril?

El Sinuano se juega todos los días en sus dos jornadas: Sorteo Día, que se realiza a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10.30 p. m., por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para seguir el sorteo EN VIVO del popular chance de Colombia, puedes sintonizar la señal del canal oficial, Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche: