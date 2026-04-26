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Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 26 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Sigue EN VIVO el Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 26 de abril del 2026 y conoce los resultados del último sorteo en Colombia. Coteja AQUÍ tu boleto.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 26 de abril de 2026.
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 26 de abril de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche realizará su más reciente sorteo el domingo 26 de abril y AQUÍ podrás acceder a toda la información del juego de Colombia. Conoce a qué hora se juega, cuáles son los resultados y plan de premios que puedes llevarte si logras acertar las balotas ganadoras.

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del sábado 25 de abril.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del sábado 25 de abril: números ganadores

Resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche: último sorteo de HOY, domingo 26 de abril

10:38
26/4/2026

Bienvenidos

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes seguir los resultados y los números ganadores a través de nuestra plataforma, donde también encontrarás la hora exacta del sorteo. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, tendrás la oportunidad de verificar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche el 26 de abril?

El Sinuano se juega todos los días en sus dos jornadas: Sorteo Día, que se realiza a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10.30 p. m., por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para seguir el sorteo EN VIVO del popular chance de Colombia, puedes sintonizar la señal del canal oficial, Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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