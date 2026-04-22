Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 22 de abril: mira los resultados EN VIVO y números ganadores del último sorteo

En una nueva jornada marcada por la expectativa y las tradicionales cábalas de miles de apostadores en Colombia, el juego de azar más representativo de la región Caribe vuelve a ser protagonista este miércoles 22 de abril de 2026. El Sinuano Día y el Sinuano Noche se consolidan como dos de las loterías más seguidas del país, con jugadores atentos a cada emisión en busca de los resultados en vivo.

Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 22 de abril: resultados EN VIVO 09:37 Bienvenidos HOY, miércoles 22 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Para este 22 de abril de 2026, el sorteo aún no se ha efectuado, por lo que los jugadores permanecen a la expectativa de conocer los números ganadores que podrían cambiar su suerte en esta jornada.

¿Qué jugó Sinuano el 21 de abril de 2026?

Resultados del Sinuano Día 21 de abril de 2026: 5 3 5 3 | La Quinta: 2.

21 de abril de 2026: 5 3 5 3 | La Quinta: 2. Resultados del Sinuano Noche 21 de abril de 2026: | La Quinta:

Sinuano Día y Noche de hoy en vivo: ¿a qué hora juega el sorteo en Colombia?

El Sinuano Día se realiza todos los días en Colombia a las 2:30 p. m..

se realiza todos los días en Colombia a las 2:30 p. m.. Los resultados del Sinuano Día suelen publicarse pocos minutos después de su transmisión oficial.

El Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m..

se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Los domingos y festivos, el Sinuano Noche cambia su horario a las 8:30 p. m..

La transmisión oficial del Sinuano Día y del Sinuano Noche en vivo se realiza a través del canal regional Telecaribe, así como en plataformas digitales autorizadas como YouTube. Esto permite que los resultados se conozcan casi de inmediato en todo el territorio colombiano, facilitando la consulta de los números ganadores desde cualquier dispositivo.

Plan de premios del Sinuano Día y del Sinuano Noche en Colombia

El sistema de premios del Sinuano se mantiene como uno de los más atractivos dentro de las apuestas permanentes en Colombia. Su estructura está diseñada para premiar diferentes niveles de aciertos:

4 cifras: paga hasta 4.500 veces lo apostado

3 cifras: paga 400 veces

2 cifras: paga 50 veces

1 cifra: paga 5 veces

Este esquema hace que el Sinuano Día y Noche en Colombia siga siendo una de las opciones favoritas entre los apostadores habituales.

¿Cómo saber si ganaste en el Sinuano y cómo reclamar premios?

Para quienes participan en el Sinuano Día o el Sinuano Noche en vivo, es clave seguir ciertas recomendaciones para reclamar premios en caso de resultar ganadores: