Resultados del Sinuano Día HOY, 20 de abril de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y números ganadores del último sorteo

La atención de miles de jugadores en Colombia se concentra este lunes, 20 de abril del 2026, en la lotería del Sinuano Día y Noche, uno de los sorteos más populares del país. En esta nota EN VIVO podrás conocer los resultados actualizados, además de cómo consultar si fuiste uno de los afortunados ganadores. Aquí te contamos todo sobre el sorteo del Sinuano, incluyendo horarios, resultados y cómo jugar.

Resultados del Sinuano Día y Noche hoy, 20 de abril de 2026, en vivo 09:40 Bienvenidos HOY, lunes 20 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados de la lotería El Sinuano Día y Noche hoy, lunes 20 de abril del 2026

El Sinuano Día de hoy se juega en horas de la tarde y mantiene en expectativa a miles de participantes que buscan conocer el último resultado del Sinuano Día y Noche, así como los números ganadores del nuevo sorteo. En este espacio podrás seguir EN VIVO los resultados del Sinuano Día hoy, apenas sean publicados oficialmente.

Sinuano Día y Noche hoy: ¿a qué hora se juega el sorteo?

Uno de los datos más buscados es el horario del sorteo. A qué hora juega el Sinuano Noche es una consulta constante entre los apostadores, al igual que el Sinuano Día hoy en vivo.

El sorteo Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.

se juega todos los días a las El Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m.

se realiza de lunes a sábado a las Los domingos o festivos, el Sinuano Noche se adelanta a las 8:30 p. m.

Puedes ver los resultados en vivo por el canal Telecaribe.

¿Cómo saber si ganó en el Sinuano?

Para verificar si eres uno de los ganadores de la lotería Sinuano, puedes seguir estos sencillos pasos:

Revisa el número oficial del sorteo publicado

Compara tu jugada con los resultados del Sinuano Día hoy en vivo o Sinuano Noche

Consulta canales oficiales o puntos autorizados

Así podrás confirmar rápidamente si el resultado del Sinuano coincide con tu apuesta.