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Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 19 de abril EN VIVO: números ganadores de la lotería colombiana

El sorteo Sinuano Día regresa este domingo 19 de abril con una nueva edición que emociona a los jugadores. Consulta AQUÍ los números ganadores y resultados.

Angie De La Cruz
Ver resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 19 de abril.
Ver resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 19 de abril. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche es un popular juego de lotería en Colombia y HOY, domingo 19 de abril, se realizarán nuevas ediciones en sus respectivos horarios, 2:30 p. m. y 8:30 p. m. ¿Vas a participar del juego? En esta nota de Líbero, podrás acceder a las estadísticas, horario de juego y resultados EN VIVO. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de abril.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del sábado 18 de abril: resultados y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 19 de abril EN VIVO: resultados del último sorteo

10:13
19/4/2026

Bienvenidos

HOY, domingo 19 de abril se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes seguir los resultados y los números ganadores a través de Líbero, donde también encontrarás la hora exacta del sorteo. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, tendrás la oportunidad de verificar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día se realiza alrededor de las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se juega a las 10.30 p. m. de lunes a sábado. Pero en domingos y días festivos, el sorteo nocturno cambia y se efectúa cerca de las 8.30 p. m. (hora local de Colombia).

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa a Colombia con nuevas ediciones.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Según datos acumulados de resultados históricos hasta principios de 2026, algunos de los números que más veces han salido en los sorteos incluyen los dígitos 2, 9, 8 y 1, especialmente en los resultados combinados de las distintas posiciones de los números ganadores.

¿Dónde comprar boletos para el sorteo Sinuano?

Puedes comprar los boletos en puntos de venta autorizados de SuperGIROS o de la red de Loterías del Sinú / Red de Servicios de Córdoba Record distribuidos a nivel nacional. Además, también tienes la opción de comprar tus boletos en línea a través del sitio web oficial de Record o mediante plataformas digitales autorizadas.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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