Resultados Sinuano Día de HOY, jueves 16 de abril EN VIVO: ver números ganadores del último sorteo

HOY, jueves 16 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero, podrás conocer las bolillas que cayeron, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!

Resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche: sigue el último sorteo de HOY, jueves 16 de abril 11:39 Dónde comprar los boletos del Sinuano Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar de las siguientes maneras: en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio. 11:12 Bienvenidos HOY, jueves 16 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo de Sinuano se realiza diariamente en dos ediciones, Sinuano Día se juega alrededor de las 2:30 p. m., de lunes a sábado. Mientras que el Sinuano Noche comienza a las 10:30 p. m., de lunes a sábado; y los domingos o festivos se hace más temprano, a las 8:30 p. m.

El sorteo Sinuano regresa con emocionantes ediciones que premia a los participantes.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes: