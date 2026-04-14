Sinuano Día de HOY, martes 14 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El sorteo Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición HOY, martes 14 de abril por lo que miles de colombianos pondrán a prueba su suerte en el popular chance. ¿Te animas a participar? En esta nota de Líbero podrás revisar los resultados, horarios y dónde ver EN VIVO los números ganadores. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega la lotería Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se juega todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se realizan a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m., respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p. m. en el horario nocturno.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?