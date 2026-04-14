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Sinuano Día de HOY, martes 14 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Hoy puedes revisar los números ganadores del Sinuano Día y Noche en este martes 14 de abril. Podrás cotejar tu boleto ganador AQUÍ. ¡Mucha suerte!
El sorteo Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición HOY, martes 14 de abril por lo que miles de colombianos pondrán a prueba su suerte en el popular chance. ¿Te animas a participar? En esta nota de Líbero podrás revisar los resultados, horarios y dónde ver EN VIVO los números ganadores. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del lunes 13 de abril: números ganadores del último sorteo
¿A qué hora se juega la lotería Sinuano Día y Noche?
El sorteo Sinuano se juega todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se realizan a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m., respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p. m. en el horario nocturno.
¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?
Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.
¿Cuántas loterías existen en Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
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