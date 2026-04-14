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Sinuano Día de HOY, martes 14 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Hoy puedes revisar los números ganadores del Sinuano Día y Noche en este martes 14 de abril. Podrás cotejar tu boleto ganador AQUÍ. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 14 de abril.
Revisa los resultados EN VIVO del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 14 de abril. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El sorteo Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición HOY, martes 14 de abril por lo que miles de colombianos pondrán a prueba su suerte en el popular chance. ¿Te animas a participar? En esta nota de Líbero podrás revisar los resultados, horarios y dónde ver EN VIVO los números ganadores. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO sorteo.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del lunes 13 de abril: números ganadores del último sorteo

¿A qué hora se juega la lotería Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se juega todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se realizan a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m., respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p. m. en el horario nocturno.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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