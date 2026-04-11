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Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de abril EN VIVO: sigue los resultados del último sorteo

Accede a toda la información sobre el sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de abril. AQUÍ podrás acceder a los números que caerán, estadísticas y más.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de abril.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de abril. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Los sorteos Sinuano Día y Noche regresan este sábado 11 de abril, y miles de participantes esperan ser uno de los afortunados ganadores de las dos ediciones. Por ello, si piensas jugar la lotería colombiana, no te puedes perder toda la información al respecto, como el horario, lista de premios y dónde seguir el juego EN VIVO desde Colombia.

Resultados EN VIVO del Sinuano Día y Noche, viernes 10 de abril de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche delviernes 10 de abril EN VIVO: resultados del último sorteo, estadística y cómo jugó

resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de abril 2026

09:25
11/4/2026

Bienvenidos

HOY, sábado 11 de abril , se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y las 10.30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa a Colombia con nuevas ediciones.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto que tendrá tu premio.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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