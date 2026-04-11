Lotería de Boyacá de HOY, sábado 11 de abril: últimos resultados del premio mayor, estadística y números ganadores.

Consulta los números ganadores del sorteo de la Lotería de Boyacá, que se llevará a cabo HOY, sábado 11 de abril. Miles de jugadores en Colombia pueden continuar las incidencias EN VIVO para no perderse la divulgación de los resultados finales. ¿Podrás obtener el premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos?

¿Dónde ver los resultados de la Lotería de Boyacá?

Para conocer los resultados del sorteo de hoy, puedes continuar la transmisión en tiempo real o acceder a los sitios oficiales donde se publican los resultados, que suelen estar disponibles después de las 10.40 p. m. Los resultados de la Lotería de Boyacá se pueden ver a través del Canal 13 o en el canal de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Lotería de Boyacá, sábado 11 de abril.

¿A qué hora se juega la lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo cada sábado por la noche, generalmente a las 10.40 p. m. (hora local de Colombia). No obstante, en algunas ocasiones, el inicio del sorteo puede llegar a ser en el lapso de las 10.40 y 10.42 p. m., presentando ligeras variaciones cada semana.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos.

Premio Alegría: 400 millones de pesos.

Premio Ilusión: 300 millones de pesos.

Premio Esperanza: 100 millones de pesos.

Premios Berraquera: 4 premios de 50 millones de pesos cada uno.

Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno.

Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno.

El premio mayor

La Lotería de Boyacá resalta como uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia, ofreciendo un premio mayor que asciende a 15.000 millones de pesos colombianos. Este evento ha mantenido su relevancia a lo largo de los años, atrayendo la atención de numerosos participantes que buscan la oportunidad de cambiar su suerte.