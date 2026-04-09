Sinuano Día HOY, jueves 9 de abril, EN VIVO: ver resultados, estadísticas y números ganadores

HOY, jueves 9 de abril, el Sinuano Día y Noche llega con una nueva oportunidad para tentar a la suerte. Miles de jugadores siguen de cerca este popular juego colombiano, que ofrece dos oportunidades diarias de ganar y mantiene la expectativa en cada edición. En esta nota podrás acceder a los resultados EN VIVO, estadísticas y números ganadores del último sorteo.

Resultado del Sinuano Día y Noche HOY, jueves 9 de abril 2026, EN VIVO 10:26 ¿Que jugó Sinuano anoche? Los números ganadores del sorteo Sinuano Noche del 08/04/2026 fueron: 9 0 9 8 | La Quinta: 9. 09:20 Bienvenidos HOY, jueves 9 de abril de 2026, se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y números ganadores, conoce los horarios del sorteo y coteja tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿Cuáles son los resultados de Sinuano Día y Noche hoy, jueves 9 de abril?

Sinuano Día y Noche aún no juega hoy, jueves 9 de abril

¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

El sorteo Sinuano se jugará a las 2:30 y 10:30 p. m. en Colombia.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano se pueden comprar en puntos de venta autorizados de chance y lotería en Colombia, que son los establecimientos oficiales. También es posible adquirirlos a través de la página web oficial de Record, que permite comprar el boleto en línea desde cualquier lugar del país.