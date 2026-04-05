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Sinuano Noche HOY, domingo 5 de abril, EN VIVO: consulta los resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche de Colombia realizó hoy un nuevo sorteo, en el que participaron los jugadores y ahora pueden consultar resultados y premios.

Angie De La Cruz
Últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche HOY, domingo 5 de abril
Últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche HOY, domingo 5 de abril | Composición: Líbero / Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

16:42

¿A qué hora juega Sinuano Noche hoy?

Hoy, domingo 5 de abril, el horario del Sinuano Noche cambia respecto a los días de semana y el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.

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El Sinuano Día y Noche, uno de los chances más populares de Colombia, ya realizó su sorteo este domingo 5 de abril de 2026, generando gran expectativa entre quienes confiaron en su suerte. En esta nota de Líbero te contamos los números ganadores del Sinuano Día y Noche en Colombia.

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril EN VIVO: resultado del último sorteo y números ganadores

Sinuano Día y Noche HOY, domingo 5 de abril, EN VIVO

20:35
5/4/2026

¿Qué jugó el Sinuano Noche hoy? Resultado del último sorteo del 5 de abril

Los números ganadores del sorteo Sinuano Noche de hoy, 5 de abril, son:

- Sinuano Noche: 4 2 5 2

- La Quinta: 6.

18:25
5/4/2026

Comenzó el sorteo del Sinuano Noche hoy, domingo 5 de abril: resultados en vivo en Colombia

16:42
5/4/2026

¿A qué hora juega Sinuano Noche hoy?

Hoy, domingo 5 de abril, el horario del Sinuano Noche cambia respecto a los días de semana y el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.

14:49
5/4/2026

¿Qué jugó el Sinuano Día hoy? Resultado del último sorteo del 5 de abril

Los números ganadores del sorteo Sinuano Día de hoy, 5 de abril, son:

- Sinuano Día: 5 8 6 0

- La Quinta: 7

14:33
5/4/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo del Sinuano Día se realiza hoy, y todos los días, a las 2:30 p. m. (hora colombiana).

14:30
5/4/2026

Comenzó el sorteo del Sinuano Día hoy, domingo 5 de abril: resultados en vivo en Colombia

13:21
5/4/2026

Estadísticas del Sinuano Noche

- Primer dígito: el número que más se ha repetido es el 7, con 16 apariciones.

- Segundo dígito: el más frecuente ha sido el 9, apareciendo 14 veces.

- Tercer dígito: domina el 3, con 13 repeticiones.

- Cuarto dígito: el 8 lidera, con 19 salidas.

11:46
5/4/2026

Plan de premios del sorteo Sinuano

- Si aciertas las 4 cifras en el orden exacto, el premio equivale a 4,500 veces tu apuesta.

- Si aciertas 3 cifras en el orden correcto, obtienes aproximadamente 400 veces lo apostado.

- Si aciertas 2 cifras en orden, la ganancia es de 50 veces la apuesta.

- Si aciertas 1 cifra, el pago es de 5 veces lo apostado.

10:48
5/4/2026

¿Qué jugó Sinuano ayer, sábado 4 de abril de 2026?

- Sinuano Día: 1511 / quinta 9

- Sinuano Noche: 9346 / quinta 1

10:15
5/4/2026

Bienvenidos

Hoy, domingo 5 de abril de 2026, se juega el sorteo Sinuano Día y Noche. Descubre los números ganadores, revisa tu boleto y conoce los horarios. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿Qué jugó Sinuano hoy, domingo 5 de abril de 2026?

  • Sinuano Día: número ganador 5860; La Quinta: número 7
  • Sinuano Noche: número ganador 4252; La Quinta: número 6.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se emite de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y 10:30 p. m., respectivamente. Los domingos y días festivos, el horario nocturno se adelanta a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

Si quieres revisar los resultados del sorteo Sinuano puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además de ello, también te dejamos toda la información necesaria en la cobertura de Líbero.

¿Cuáles son las loterías que hay en Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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