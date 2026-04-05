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Sinuano Noche HOY, domingo 5 de abril, EN VIVO: consulta los resultados y números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día y Noche de Colombia realizó hoy un nuevo sorteo, en el que participaron los jugadores y ahora pueden consultar resultados y premios.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega Sinuano Noche hoy?
Hoy, domingo 5 de abril, el horario del Sinuano Noche cambia respecto a los días de semana y el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.
El Sinuano Día y Noche, uno de los chances más populares de Colombia, ya realizó su sorteo este domingo 5 de abril de 2026, generando gran expectativa entre quienes confiaron en su suerte. En esta nota de Líbero te contamos los números ganadores del Sinuano Día y Noche en Colombia.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril EN VIVO: resultado del último sorteo y números ganadores
Sinuano Día y Noche HOY, domingo 5 de abril, EN VIVO
¿Qué jugó el Sinuano Noche hoy? Resultado del último sorteo del 5 de abril
Los números ganadores del sorteo Sinuano Noche de hoy, 5 de abril, son:
- Sinuano Noche: 4 2 5 2
- La Quinta: 6.
Comenzó el sorteo del Sinuano Noche hoy, domingo 5 de abril: resultados en vivo en Colombia
¿A qué hora juega Sinuano Noche hoy?
Hoy, domingo 5 de abril, el horario del Sinuano Noche cambia respecto a los días de semana y el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.
¿Qué jugó el Sinuano Día hoy? Resultado del último sorteo del 5 de abril
Los números ganadores del sorteo Sinuano Día de hoy, 5 de abril, son:
- Sinuano Día: 5 8 6 0
- La Quinta: 7
¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?
El sorteo del Sinuano Día se realiza hoy, y todos los días, a las 2:30 p. m. (hora colombiana).
Comenzó el sorteo del Sinuano Día hoy, domingo 5 de abril: resultados en vivo en Colombia
Estadísticas del Sinuano Noche
- Primer dígito: el número que más se ha repetido es el 7, con 16 apariciones.
- Segundo dígito: el más frecuente ha sido el 9, apareciendo 14 veces.
- Tercer dígito: domina el 3, con 13 repeticiones.
- Cuarto dígito: el 8 lidera, con 19 salidas.
Plan de premios del sorteo Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en el orden exacto, el premio equivale a 4,500 veces tu apuesta.
- Si aciertas 3 cifras en el orden correcto, obtienes aproximadamente 400 veces lo apostado.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la ganancia es de 50 veces la apuesta.
- Si aciertas 1 cifra, el pago es de 5 veces lo apostado.
¿Qué jugó Sinuano ayer, sábado 4 de abril de 2026?
- Sinuano Día: 1511 / quinta 9
- Sinuano Noche: 9346 / quinta 1
Bienvenidos
Hoy, domingo 5 de abril de 2026, se juega el sorteo Sinuano Día y Noche. Descubre los números ganadores, revisa tu boleto y conoce los horarios. ¡Te deseamos mucha suerte!
¿Qué jugó Sinuano hoy, domingo 5 de abril de 2026?
- Sinuano Día: número ganador 5860; La Quinta: número 7
- Sinuano Noche: número ganador 4252; La Quinta: número 6.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche se emite de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y 10:30 p. m., respectivamente. Los domingos y días festivos, el horario nocturno se adelanta a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).
¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?
Si quieres revisar los resultados del sorteo Sinuano puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además de ello, también te dejamos toda la información necesaria en la cobertura de Líbero.
¿Cuáles son las loterías que hay en Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
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