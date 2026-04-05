- Primer dígito: el número que más se ha repetido es el 7, con 16 apariciones.

- Segundo dígito: el más frecuente ha sido el 9, apareciendo 14 veces.

- Tercer dígito: domina el 3, con 13 repeticiones.

- Cuarto dígito: el 8 lidera, con 19 salidas.