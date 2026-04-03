Este viernes 3 de abril, se realizó un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que pudiste ser el ganador si lograste acertar todos los números. Revisa los resultados de la lotería de Colombia, en esta edición especial de Líbero verifica las bolillas que salieron y más detalles.

Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 3 de abril

Sinuano Día: 3 2 0 0 | La Quinta: 5

5 Sinuano Noche: 2 1 0 5 | La Quinta: 3

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y las 10.30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto de tu premio.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.