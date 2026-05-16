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Lotería de Boyacá de HOY, sábado 16 de mayo: resultados, números ganadores y PREMIO MAYOR del último sorteo

La Lotería de Boyacá cautiva a miles de jugadores con su sorteo del 28 de marzo. El evento ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 16 de mayo.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 16 de mayo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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La Lotería de Boyacá vuelve a captar la atención de miles de jugadores con el esperado sorteo de este sábado 28 de marzo, uno de los eventos de azar más populares de Colombia. En esta nota, los participantes pueden seguir la transmisión oficial en vivo para conocer el número ganador, la serie premiada y todos los resultados del tradicional juego, que entrega un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

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Último resultado de la Lotería de Boyacá del 9 de mayo

La Lotería de Boyacá realizó el sorteo 4623 el pasado sábado 9 de mayo y entregó un premio mayor de 16.000 millones de pesos colombianos. El número ganador fue el 8943 de la serie 304, resultado que fue anunciado durante la transmisión oficial del tradicional sorteo colombiano.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno y su sorteo principal suele realizarse entre las 10.30 p. m. y 10.40 p. m. (hora de Colombia). Los resultados oficiales son transmitidos por televisión y plataformas digitales, donde miles de personas siguen en vivo el anuncio del número ganador y la serie premiada de uno de los sorteos más populares del país.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá entrega actualmente un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos, lo que la convierte en uno de los sorteos más atractivos y seguidos de Colombia. Cada sábado, miles de jugadores participan con la esperanza de ganar el millonario pozo, además de los distintos premios secos que también reparte el tradicional juego de azar.

Lotería de Boyacá

Billete de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 16 de mayo.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $400 millones
  • Premio Ilusión: $300 millones
  • Premio Esperanza: $100 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
  • Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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