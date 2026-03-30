Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 30 de marzo: conoce aquí los últimos resultados, estadísticas y números ganadores
En esta nota accederás a toda la información que necesitas conocer sobre el sorteo Sinuano de hoy, con estadísticas, resultados y los números ganadores.
Te damos la bienvenida a esta nueva jornada del Sinuano Día y Noche de lunes 30 de marzo de 2026, por lo que en las siguientes líneas accederás a toda la información sobre esta lotería colombiana, tales como estadísticas, dónde comprar los boletos y los números ganadores del chance colombiano. ¡Te deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del domingo 29 de marzo EN VIVO: qué jugó y números ganadores
¿A qué hora ver el Sinuano Día y Noche?
Los sorteos se llevan a cabo diariamente en dos horarios: Sinuano Día y Sinuano Noche, ofreciendo a los jugadores dos oportunidades al día para ganar el premio mayor.
Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?
Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.
¿Cómo se juega el Sinuano?
El Sinuano es un juego de azar sencillo y popular en Colombia que permite participar todos los días en dos sorteos. Su dinámica se basa en elegir una combinación numérica y esperar que coincida con el resultado oficial. Gracias a su frecuencia diaria, se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan tentar la suerte de forma rápida.
- Elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).
- Decide en qué sorteo participar: Sinuano Día, Sinuano Noche o ambos.
- Realiza tu apuesta en un punto autorizado o plataforma habilitada.
- Indica el valor de tu apuesta (puedes jugar diferentes montos).
- Ganas si aciertas exactamente el número ganador del sorteo elegido.
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