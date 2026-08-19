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Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper
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LINK GRATIS para ver Barcelona vs. Al Ahly EN VIVO y EN DIRECTO HOY

HOY EN VIVO y EN DIRECTO Barcelona vs Al Ahly se enfrentan en un partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper 2026 desde el Spotify Camp Nou.

Angel Curo

Barcelona vs Al Ahly se enfrentan EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper
Barcelona vs Al Ahly se enfrentan EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper | Foto: Composición de Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

12:03

Alineación de Al Ahly

Shobeir, Hany, Hady, El Gazar, Fouad, Marwan, Koka, Zizo, Taher, Bencharki y Benjdida.

11:57

Alineación de Barcelona

J. García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde, Bernal, Espart, Fermín, Lamine Yamal, Hamza y Raphinha.

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Barcelona vs Al Ahly protagonizarán un partidazo HOY, miércoles 19 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper. El cuadro 'culé' buscará cerrar con broche de oro su pretemporada y celebrar junto a su hinchada en el Spotify Camp Nou, además de quedar listo para el inicio de LaLiga 2026/2027. La transmisión va por la señal EN VIVO de Barca Play y todas las incidencias del partido se podrán seguir por Líbero.pe.

Supercopa de España tendrá nueva sede para su edición 2027.

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Barcelona vs Al Ahly EN VIVO y EN DIRECTO por Trofeo Joan Gamper: minuto a minuto

12:29
19/8/2026

Lamine Yamal fue ovacionado en la presentación de Barcelona

El atacante blaugrana fue presentado por todo lo alto y generó la algarabia entre los hinchas culés.

Lamine Yamal

12:03
19/8/2026

Alineación de Al Ahly

Shobeir, Hany, Hady, El Gazar, Fouad, Marwan, Koka, Zizo, Taher, Bencharki y Benjdida.

Al Ahly

11:57
19/8/2026

Alineación de Barcelona

J. García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde, Bernal, Espart, Fermín, Lamine Yamal, Hamza y Raphinha.

Barcelona

11:30
19/8/2026

Trofeo Joan Gamper se luce en el Camp Nou

El mítico trofeo Joan Gamper ya se expone en el Spotify Camp Nou como antesala al partido entre Barcelona vs Al Ahly.

Barcelona

10:58
19/8/2026

¿Dónde juega Barcelona vs Al Ahly?

Este choque internacional se juega en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

Spotify Camp Nou

10:57
19/8/2026

Barcelona vs Al Ahly: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona es ampliamente favorito ante Al Ahly. Las casas de apuestas pagan en promedio 1.10 el triunfo culé, 8.75 el empate y 18.00 la victoria de los egipcios.

10:00
19/8/2026

Al Ahly anuncia su partido ante Barcelona

El cuadro egipcio y su postal para anunciar el partido ante Barcelona por el Trofeo Joan Gamper.

09:58
19/8/2026

¿En qué canal ver Barcelona vs Al Ahly?

La transmisión será mediante Barça Play y YouTube Premium, mientras que en Estados Unidos las opciones habilitadas serán FuboTV y Fox Sports.

09:09
19/8/2026

Posible alineación de Al Ahly

Oufa, Fouad, H. Reyad, Ibrahim, Hany, Ateya, Reda, Mahmoud, Bencharki, S. Benjdida, Zizo.

09:09
19/8/2026

Posible alineación de Barcelona

Joan García, Alejandro Balde, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Eric García, Bernal, Fermín López, Raphinha, Karim Adeyemi y Abdelkarim.

08:26
19/8/2026

¿A qué hora juega Barcelona vs Al Ahly?

Este choque por el Trofeo Joan Gamper inicia a partir de la 1.00 pm. hora peruana (8.00 pm. horas de España).

08:24
19/8/2026

¿Cuándo juega Barcelona vs Al Ahly?

El partido entre Barcelona vs Al Ahly se juega HOY, miércoles 19 de agosto, en el Spotify Camp Nou.

07:54
19/8/2026

Barcelona vs Al Ahly: ¡Bienvenidos a la cobertura de HOY!

Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias del partido entre Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper.

Barcelona

¿Dónde ver Barcelona vs Al Ahly EN VIVO?

El duelo entre Barcelona vs Al Ahly será transmitido por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de Barca Play. Del mismo modo, el partido estará disponible por el canal de YouTube del FC Barcelona. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción activa para ambos servicios.

Barcelona

Barcelona anuncia partido ante Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper.

Barcelona vs Al Ahly: canales de transmisión

Estos son los canales confirmados para poder seguir la transmisión EN VIVO ONLINE del partido entre Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper.

  • Perú y resto de Sudamérica: Barca Play y canal de YouTube del FC Barcelona.
  • Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV Plus, SportyNet y Sky Plus.
  • México y Estados Unidos: Barca Play y canal de YouTube del FC Barcelona.
  • España: Barca Play, TV3, Movistar Plus y 3Cat.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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