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LINK GRATIS para ver Barcelona vs. Al Ahly EN VIVO y EN DIRECTO HOY
HOY EN VIVO y EN DIRECTO Barcelona vs Al Ahly se enfrentan en un partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper 2026 desde el Spotify Camp Nou.
MOMENTOS DESTACADOS
Alineación de Al Ahly
Shobeir, Hany, Hady, El Gazar, Fouad, Marwan, Koka, Zizo, Taher, Bencharki y Benjdida.
Alineación de Barcelona
J. García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde, Bernal, Espart, Fermín, Lamine Yamal, Hamza y Raphinha.
Barcelona vs Al Ahly protagonizarán un partidazo HOY, miércoles 19 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper. El cuadro 'culé' buscará cerrar con broche de oro su pretemporada y celebrar junto a su hinchada en el Spotify Camp Nou, además de quedar listo para el inicio de LaLiga 2026/2027. La transmisión va por la señal EN VIVO de Barca Play y todas las incidencias del partido se podrán seguir por Líbero.pe.
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Barcelona vs Al Ahly EN VIVO y EN DIRECTO por Trofeo Joan Gamper: minuto a minuto
Lamine Yamal fue ovacionado en la presentación de Barcelona
El atacante blaugrana fue presentado por todo lo alto y generó la algarabia entre los hinchas culés.
Alineación de Al Ahly
Shobeir, Hany, Hady, El Gazar, Fouad, Marwan, Koka, Zizo, Taher, Bencharki y Benjdida.
Alineación de Barcelona
J. García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde, Bernal, Espart, Fermín, Lamine Yamal, Hamza y Raphinha.
Trofeo Joan Gamper se luce en el Camp Nou
El mítico trofeo Joan Gamper ya se expone en el Spotify Camp Nou como antesala al partido entre Barcelona vs Al Ahly.
¿Dónde juega Barcelona vs Al Ahly?
Este choque internacional se juega en el Spotify Camp Nou de Barcelona.
Barcelona vs Al Ahly: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Barcelona es ampliamente favorito ante Al Ahly. Las casas de apuestas pagan en promedio 1.10 el triunfo culé, 8.75 el empate y 18.00 la victoria de los egipcios.
Al Ahly anuncia su partido ante Barcelona
El cuadro egipcio y su postal para anunciar el partido ante Barcelona por el Trofeo Joan Gamper.
¿En qué canal ver Barcelona vs Al Ahly?
La transmisión será mediante Barça Play y YouTube Premium, mientras que en Estados Unidos las opciones habilitadas serán FuboTV y Fox Sports.
Posible alineación de Al Ahly
Oufa, Fouad, H. Reyad, Ibrahim, Hany, Ateya, Reda, Mahmoud, Bencharki, S. Benjdida, Zizo.
Posible alineación de Barcelona
Joan García, Alejandro Balde, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Eric García, Bernal, Fermín López, Raphinha, Karim Adeyemi y Abdelkarim.
¿A qué hora juega Barcelona vs Al Ahly?
Este choque por el Trofeo Joan Gamper inicia a partir de la 1.00 pm. hora peruana (8.00 pm. horas de España).
¿Cuándo juega Barcelona vs Al Ahly?
El partido entre Barcelona vs Al Ahly se juega HOY, miércoles 19 de agosto, en el Spotify Camp Nou.
Barcelona vs Al Ahly: ¡Bienvenidos a la cobertura de HOY!
Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias del partido entre Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper.
¿Dónde ver Barcelona vs Al Ahly EN VIVO?
El duelo entre Barcelona vs Al Ahly será transmitido por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de Barca Play. Del mismo modo, el partido estará disponible por el canal de YouTube del FC Barcelona. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción activa para ambos servicios.
Barcelona anuncia partido ante Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper.
Barcelona vs Al Ahly: canales de transmisión
Estos son los canales confirmados para poder seguir la transmisión EN VIVO ONLINE del partido entre Barcelona vs Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper.
- Perú y resto de Sudamérica: Barca Play y canal de YouTube del FC Barcelona.
- Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV Plus, SportyNet y Sky Plus.
- México y Estados Unidos: Barca Play y canal de YouTube del FC Barcelona.
- España: Barca Play, TV3, Movistar Plus y 3Cat.
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