Perú vs Colombia EN VIVO por Sudamericano de Vóley Femenino: dónde ver y horario

La selección peruana afrontará un partido de alta exigencia ante Colombia por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026. La Bicolor llega golpeada luego de encadenar tres derrotas ante Argentina, Brasil y Venezuela, por lo que necesita reaccionar para cerrar de la mejor manera su participación en el certamen que se disputa en Río de Janeiro.

El equipo dirigido por Antonio Rizola todavía no consigue sumar una victoria en el torneo. Perú debutó con una derrota por 3-1 ante Argentina, posteriormente cayó 3-0 frente a Brasil y en su última presentación perdió 3-1 contra Venezuela. Pese a que logró llevarse el tercer set ante las venezolanas, la irregularidad y algunos errores en momentos importantes terminaron inclinando la balanza. Ahora, el plantel peruano tendrá que mostrar mayor concentración, solidez en recepción y efectividad en ataque para competir de igual a igual.

Al frente estará Colombia, que tampoco atraviesa un momento sencillo. Las colombianas comenzaron el Sudamericano con una victoria contundente por 3-0 sobre Chile, pero luego protagonizaron un partido ante Argentina, que terminó imponiéndose por 3-2. En la tercera jornada, además, enfrentaron a Brasil, resultado que también condiciona su panorama en la clasificación.

Por ello, el Perú vs. Colombia de vóley aparece como un duelo clave para ambos seleccionados. Las dirigidas por Rizola buscarán recuperar confianza y sumar su primer triunfo, mientras que Colombia intentará mantenerse en la pelea por los primeros lugares. El Sudamericano entrega tres cupos al Mundial de Vóley Femenino 2027, mientras que el campeón conseguirá la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, aumentando la importancia de cada encuentro.

Perú viene de caer ante Venezuela 3-1 en el Sudamericano de Vóley. Foto: Dosis de Voleibol.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia por Sudamericano de Vóley?

Este duelo entre las escuadras peruana y colombiana inicia a partir de las 2.30 p. m. en Perú. De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.30 p. m.

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Colombia EN VIVO por Sudamericano de Vóley?

La transmisión del partido entre Perú vs Colombia se verá por la señal en vivo de Latina (Canal 2). Se podrá sintonizar a nivel nacional para el gusto de los televidentes. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el canal de Youtube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).