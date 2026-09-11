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DT de Perú confiesa que ya están eliminadas del Sudamericano de Vóley: "Colombia es 10 veces superior"

Antonio Rizola le envió un mensaje a todos los hinchas de la selección peruana de vóley y les pidió que no se hagan esperanzas con vencer a Colombia por el Sudamericano de Vóley 2026.

Gary Huaman
Antonio Rizola habló sobre el próximo partido de Perú ante Colombia.
Antonio Rizola habló sobre el próximo partido de Perú ante Colombia. | Foto: composición Líbero/AquíTVO/FPV
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La selección peruana de vóley cayó 3-1 ante Venezuela y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026. A falta de dos partidos por jugar, la Bicolor se ha complicado de cara a una clasificación al Campeonato Mundial 2027, por lo que tendrá que vencer a Colombia y Chile y esperar a que se den algunos resultados para poder soñar.

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Sin embargo, el propio entrenador Antonio Rizola le puso paños fríos a todas las ilusiones de los hinchas y señaló que las colombianas, próximo rival de las matadoras, son un equipo ampliamente superior y que prácticamente están eliminadas del Sudamericano de Vóley.

"Vamos a hablar verdaderamente. Colombia es 5 o 10 veces superior a nosotros. Es superior a nosotros y no se discute. Es un grupo con el que yo lo trabajé por 8 años. Lo conozco y sé que es un grupo muy fuerte. Todas las que ocupan posiciones de decisión juegan en Europa. Están habituadas a jugar en presión. Nosotros nos estamos preparando para eso y hay que tener paciencia", empezó diciendo el estratega de Perú en diálogo con 'Saque & Punto'.

Luego, remarcó que tienen la ilusión de clasificar al Mundial; sin embargo, la realidad indica todo lo contrario y que "querer no es poder".

Colombia no es nuestro adversario directo, lo es para Argentina y Brasil. Nosotros debemos intentar jugar con ellos, así como lo intentamos con Argentina y Brasil (…). No es un equipo igual a nosotros, tenemos que reconocer eso. Estamos en un proceso, soñamos en ganar los dos partidos para clasificar al Mundial, pero querer no es poder. Buscamos tener experiencia y vivir el momento para poder llegar donde queremos”, finalizó Antonio Rizola.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana de vóley?

La selección peruana de vóley enfrentará a Colombia este sábado 12 de septiembre desde las 2.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal Latina y el YouTube de la CSV.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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