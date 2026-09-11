DT de Perú confiesa que ya están eliminadas del Sudamericano de Vóley: "Colombia es 10 veces superior"

La selección peruana de vóley cayó 3-1 ante Venezuela y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026. A falta de dos partidos por jugar, la Bicolor se ha complicado de cara a una clasificación al Campeonato Mundial 2027, por lo que tendrá que vencer a Colombia y Chile y esperar a que se den algunos resultados para poder soñar.

Sin embargo, el propio entrenador Antonio Rizola le puso paños fríos a todas las ilusiones de los hinchas y señaló que las colombianas, próximo rival de las matadoras, son un equipo ampliamente superior y que prácticamente están eliminadas del Sudamericano de Vóley.

"Vamos a hablar verdaderamente. Colombia es 5 o 10 veces superior a nosotros. Es superior a nosotros y no se discute. Es un grupo con el que yo lo trabajé por 8 años. Lo conozco y sé que es un grupo muy fuerte. Todas las que ocupan posiciones de decisión juegan en Europa. Están habituadas a jugar en presión. Nosotros nos estamos preparando para eso y hay que tener paciencia", empezó diciendo el estratega de Perú en diálogo con 'Saque & Punto'.

Luego, remarcó que tienen la ilusión de clasificar al Mundial; sin embargo, la realidad indica todo lo contrario y que "querer no es poder".

“Colombia no es nuestro adversario directo, lo es para Argentina y Brasil. Nosotros debemos intentar jugar con ellos, así como lo intentamos con Argentina y Brasil (…). No es un equipo igual a nosotros, tenemos que reconocer eso. Estamos en un proceso, soñamos en ganar los dos partidos para clasificar al Mundial, pero querer no es poder. Buscamos tener experiencia y vivir el momento para poder llegar donde queremos”, finalizó Antonio Rizola.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana de vóley?

La selección peruana de vóley enfrentará a Colombia este sábado 12 de septiembre desde las 2.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal Latina y el YouTube de la CSV.