Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Femenino 2026: así va Perú tras la fecha 1

La tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026 comienza a tomar forma este martes 8 de septiembre, con el debut de las principales selecciones de la región. La competencia se disputa en el Maracanãzinho de Río de Janeiro y tiene a la selección peruana como una de las protagonistas, en un torneo que representa una importante oportunidad para volver a competir en los grandes escenarios internacionales.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Femenino 2026: así va Perú en la fecha 1

Así va la clasificación en esta primera jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026 con la selección peruana:

EQUIPOS PJ SETS PUNTOS 1. Brasil 0 0:0 0 2. Argentina 0 0:0 0 3. Venezuela 0 0:0 0 4. Perú 0 0:0 0 5. Colombia 0 0:0 0 6. Chile 0 0:0 0

Perú, dirigido por Antonio Rizola, afronta este campeonato con el objetivo de ubicarse entre los primeros lugares y luchar por uno de los boletos que entrega la competencia. El formato contempla una fase de todos contra todos, por lo que cada partido tendrá un peso importante en la clasificación general. Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela serán los rivales de la 'Bicolor' durante esta exigente campaña.

Programación fecha 1 del Sudamericano de Vóley Femenino 2026

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

Colombia vs Chile - 12.00 m.

Argentina vs Perú 3.00 p. m.

Brasil vs Venezuela 6.00 p. m.

Programación de los partidos de la Bicolor en el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial de Vóley 2027?

Uno de los grandes atractivos del Sudamericano de Vóley Femenino 2026 es que entregará tres cupos para el Campeonato Mundial de Vóley 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá. Esto convierte al torneo continental en una competencia clave para Perú, que buscará regresar a la máxima cita mundialista y consolidar el proceso liderado por Antonio Rizola.

¿Quién clasifica a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

El premio mayor será para el campeón. La selección que termine en el primer lugar del Sudamericano 2026 obtendrá un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que el título continental tendrá un valor adicional. De esta manera, Perú no solo buscará terminar entre los tres primeros para asegurar su presencia mundialista, sino que también mantiene abierta la posibilidad de pelear por una histórica clasificación olímpica.

Con seis selecciones en competencia y una clasificación que puede cambiar jornada a jornada, la tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026 será uno de los principales focos de atención para los hinchas peruanos. Cada victoria, set y punto puede resultar determinante en la carrera de Perú por el Mundial y los Juegos Olímpicos.