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Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas, renovaciones y planteles para la 2026-27

San Martín anunció a Yanlis Feliz y Regatas Lima anunció a Marina Scherer. Revisa aquí cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Acá podrás revisar el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.
Acá podrás revisar el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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Cada vez falta menos para que empiece la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y los clubes ya están terminando de armar sus planteles. Alianza Lima ha anunciado importantes llegadas, al igual que la San Martín y ahora último, Regatas Lima que presentó a la exblanquiazul Marina Scherer. A continuación, podrás revisar cómo marcha el mercado de fichajes de los clubes.

Perú y Venezuela se enfrentan este jueves por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

PUEDES VER: Perú vs. Venezuela EN VIVO por el Campeonato Sudamericano de Vóley: hora y dónde ver

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

Colocadora

  • Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

  • Taylor Fricano (Fichaje).

Receptora

  • Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

  • Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

  • Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).

Salidas

  • Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT).

Plantel de Universitario Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Francisco Hervás (DT) y Diego Arana Ludeña (Asistente).

Colocadora

  • Ingrid Herrada (Fichaje), Seleisa Elisaisa (Renovación) y Lucía Magallanes (Renovación).

Opuesta

  • Fátima Villafuerte (Renovación) y Maria Luisa Oliveira (Renovación).

Receptora

  • Catherine Flood (Renovación), Cielo Balcázar (Renovación), Angélica Bustamante (Renovación), Daniela Muñoz (Renovación), Karla Ortiz (Renovación) y Aixa Vigil (Fichaje).

Bloqueadora

  • Maricarmen Guerrero (Fichaje), Sarah Evaristo (Fichaje), Taya Beller (Renovación) y Claudia Palza Puma (Fichaje).

Líbero

  • Marian Patiño (Renovación) y Estrella Bustamante (Renovación).

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez y Zaira Manzo.

Plantel de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustin Mirande (Fisioterapeuta) y Julian Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

  • Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

  • Kari Zumach (Fichaje) y Emily Zinger (Fichaje).

Receptora

  • Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Angela Gago (Renovación), Antonella Tello (Renovación) y Yanlis Feliz (Fichaje).

Bloqueadora

  • Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje), Meegan Hart (Fichaje).

Líbero

  • Pamela Cuya Toro (Renovación), Nicolle Ayala y Cesia Mariño (Renovación).

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT) y Paola Villegas.

Plantel de Regatas Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Horacio Bastit (DT) y Guillermo Cáceres (Asistente).

Colocadora

  • Evelyn Linares (Fichaje), Isabella Carrasco (Promovida) y Marina Scherer (Fichaje).

Opuesta

  • Katheryn Ryan (Renovación).

Receptora

  • Camila Monge (Renovación), Alexandra Llaro (Renovación), Kiara Montes (Renovación), Waleska Toro (Renovación), Nicole Abreu (Fichaje) e Isabella Escudero (Renovación).

Bloqueadora

  • Lesly Johansson (Renovación), Danna Silva (Renovación), Yijhamy Mosquera (Fichaje), Zoe Koechlin Bernahola (Renovación) y Juli Sandez (Fichaje).

Líbero

  • Rachell Enoe Hidalgo (Renovación), Rosa Medina Cruz (Renovación) y Alexa Villena (Renovación).

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella y Cristina Cuba.

Plantel de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Marcos Blanco (DT), Roberto Auqui Canchari (Asistente) y Keymer Robles Carhuachin (Estadista).

Colocadora

  • Carolina Takahashi (Fichaje) y Shiamara Almeida (Fichaje).

Opuesta

  • Nicole Da Silva (Renovación) y Eugenia Nosach (Renovación).

Receptora

  • Antuanette Arteaga (Renovación), Coraima Gómez (Fichaje), Mabel Olemar (Renovación), Brianna Odría Aparicio (Renovación) y Natália Monteiro (Fichaje).

Bloqueadora

  • Julieta Holzmaisters (Renovación), Anghela Barboza (Fichaje), Naomi Palomino (Renovación), Mariane Casas (Fichaje) y Raffaela Espinoza (Renovación).

Líbero

  • Besnia Villegas (Renovación) y Miyuki Guibo (Renovación).

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez y Grecia Herrada.

Plantel de Géminis: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Natalia Málaga (DT) y Kyojun Gu (Asistente).

Colocadora

  • Alexandra Muñoz (Renovación) y Alexa Vega Centeño (Renovación).

Opuesta

  • Maria Paula Rodríguez (Fichaje) y Andrea Sandoval (Fichaje).

Receptora

  • Ariana Phillips Núñez (Renovación), Alondra Alarcón (Fichaje), Milagros Solís Corrales (Renovación), Kiara Vicente (Renovación), Fabiana Hurtado (Renovación) y Ariana Vega Centeno (Renovación).

Bloqueadora

  • Florangel Terrero (Renovación) y Lisvel Eve Mejía (Renovación).

Líbero

  • Estefany Mariñas (Renovación) y Vannia Adrianzen Ocrospoma (Renovación).

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo y Nayeli Vílchez.

Plantel de Club Atenea Lima: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Lorena Góngora (DT), David Torres Ramirez (Asistente) y Elena Keldibekova (Asistente).

Colocadora

  • Brenda Quiroz (Renovación), María José Rojas Ecker (Renovación) y Nayeli Vilchez (Fichaje).

Opuesta

  • Nayla Da Silva (Fichaje), Thaisa McLeod Alva (Renovación), Andrea Ampuero (Fichaje), Ariana Vásquez (Renovación), Barbara Agresott (Renovación), María Fernanda Manrique (Renovación), Nahir Cueva (Fichaje), Nicole Pérez (Renovación) y Valentina Valera (Fichaje).

Bloqueadora

  • Isabel Fernández (Renovación), Julieta Lazcano (Fichaje), Sandra Chumacero (Fichaje) y Saskya Silvano (Renovación).

Líbero

  • Almendra Escobedo (Fichaje) y Macarena Zegarra (Renovación).

Salidas

  • Manuela Sierra.

Plantel de Rebaza Acosta: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Martín Rodríguez (DT), Juan Manuel Vásquez (Asistente) y Luis César Chávez (Estadista).

Colocadora

  • Dayanne Cure (Renovación) y Greta Martinelli (Fichaje).

Opuesta

  • Akemi Camones (Renovación), Jeissy Chia (Renovación) y Keith Meneses (Renovación).

Receptora

  • Astrid Ruiz (Fichaje), Camila Alfaro (Renovación), Gianella Chanca (Renovación), Karin Paredes (Renovación), Nexalba Mejías (Renovación), Reibeth Artigas (Fichaje) y Sofía Neves Terilli (Fichaje).

Bloqueadora

  • Aayinde Smith (Fichaje), Angelina Escally, Camila Pérez (Fichaje) y Dara Herrada Huarcaya (Fichaje).

Líbero

  • Ariana Vílchez (Renovación), Briana Caldas (Renovación), Karla Soto (Renovación) y Wendy Flores (Renovación).

Salidas

  • Tato Rivero (DT) y Almendra Escobedo.

Plantel de Deportivo Soan: salidas, fichajes y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Vinícius Fernandes (DT), Gabriel Ramon Schwingel (Asistente y estadista) y Maykel Milian (Peparador físico).

Colocadora

  • Camila Pineda Lozada (Renovación) y Pâmella Cristina (Fichaje).

Opuesta

  • Fanta Fofana (Renovación) y Melody Molina (Renovación).

Receptora

  • Ana Caroline Figuererdo (Fichaje), Milena Vilela (Fichaje), Susana Castro (Fichaje), Tamara Estrada (Renovación), Tamara Chávez (Fichaje), Victoria Benjamín (Renovación) y Xina Cortez (Renovación).

Bloqueadora

  • Ariana Cueva (Renovación), Camila Mendoza (Renovación), Johany Tucto (Fichaje) y Linda Costa (Fichaje).

Líbero

  • Angela Jiménez (Renovación), Liana Torres (Renovación) y Tatiana Cabrera (Renovación).

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero y Natalie Mitchem.

Plantel de Olva Latino: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • César Arrese (DT).

Colocadora

  • Priscila Guerrero (Renovación).

Opuesta

  • Yomhara Rivera (Renovación).

Receptora

  • Brenda Uribe (Renovación), Gianet Soto (Renovación), Grethel Yucra (Renovación), Niurka Nicolini (Renovación), Reyshel Zea (Renovación) y Ximena Ingaruca (Renovación).

Bloqueadora

  • Mariangel Silva (Renovación) y Mirtha Uribe (Renovación).

Líbero

  • Brianna Fuentes (Renovación), Brianna Díaz (Renovación) y Diana Carranza (Renovación).

Salidas

  • Ingrid Herrada, Paola Villegas y Walter Lung (DT).

Plantel de Deportivo Wanka: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Heinz Garro (DT).

Colocadora

  • Salomé Soto (Renovación).

Opuesta

  • Alexandra Carrasco (Renovación) y Olinda Lovera (Renovación).

Receptora

  • Andrea Díaz Félix (Renovación), Edith Gonzales (Renovación), Grecia Herrada (Renovación) y Milagros Callacna (Renovación).

Líbero

  • Evadelaida Talaver (Renovación), Kimberlyn Fernánde (Renovación) y Raphaela Carrillo Valdivia (Renovación).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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