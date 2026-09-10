Alianza Lima vs. Boca Juniors: fecha confirmada y dónde comprar entradas para el partido

¡Sorpresa! Los hinchas de Alianza Lima están concentrados en el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, a nivel institucional el club le dio una tremenda noticia a sus seguidores debido a que ahora chocará con Boca Juniors en un importante partido. Revisa la fecha confirmada del partido y dónde adquirir las entradas para asistir a la tribuna.

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Como se mencionó, mientras los aficionados están centrados en el balompié, en otra disciplina no paran los preparativos para la nueva temporada. Nos referimos al cuadro que dentro de poco luchará por la Liga Peruana de Vóley 2026/27, donde apunta a obtener el histórico tetracampeonato. Precisamente, previo al arranque de la campaña, las dirigidas por Alejandro Schneider participarán de la Noche Blanquiazul.

Alianza Lima presentará a su equipo de vóley en tres partidos diferentes, ya que aseguró la presencia de algunos clubes importantes del continente. Estos invitados son: Esquimo de España, Pinheiros de Brasil y Boca Juniors de Argentina. Vale precisar que estos duelos también servirán como preparación para el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, que se llevará a cabo en Brasil.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. Boca Juniors?

Estas son las fechas de los tres partidos que afrontará Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026:

Alianza Lima vs. Esquimo | Viernes 25 de septiembre

Alianza Lima vs. Boca Juniors | Sábado 26 de septiembre

Alianza Lima vs. Pinheiro | Domingo 27 de septiembre

Alianza Lima y la Noche Blanquiazul 2026.

¿Dónde comprar entradas para la Noche Blanquiazul de Vóley 2026?

Las entradas para la Noche Blanquiazul 2026 se venden por separado, es decir, cada partido tiene un precio diferente. Actualmente está disponible la venta preferencial, pero pronto se habilitarán los precios para el público general. Recuerda que debes ingresar a Joinnus debido a que es la única página autorizada por Alianza Lima.