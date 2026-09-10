Universitario en alerta previo al clásico con Alianza Lima: Los jugadores que acumulan más amarillas

Universitario de Deportes visitará a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El cuadro crema llega con la obligación de ganar en Matute para seguir en la lucha por el título nacional. No obstante, a pocos días del esperado duelo, existe cierta incertidumbre en tienda crema ante la posibilidad de que algunos de sus jugadores sean suspendidos para la próxima fecha por acumulación de amarillas.

Universitario y los jugadores que llegan con más amarillas al clásico frente a Alianza Lima

Según información del periodista Enrique Vega, en total existen nueve jugadores que llegan amonestados para el partido contra el eterno rival, de los cuales, Jorge Murrugarra y Juan Manuel Requena acumulan tres cartulinas cada uno, mientras que Caín Fara suma dos tarjetas. En tanto, Álex Valera, José 'Tunche' Rivera, Adrián Quiroz, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría y Gianluca Lapadula registran una amarilla cada uno.

Reporte de amonestados en Universitario previo al clásico

Es decir, ningún jugador de la escuadra estudiantil corre riesgo de perderse la fecha 10 del Clausura por acumulación de tarjetas, a menos que alguno de los mencionados termine expulsado en el duelo frente Alianza. Cabe precisar que en el reporte del periodista también figura como amonestado el preparador físico, Zacarías Gaggero.

Alianza Lima vs Universitario de Deportes: Horario del clásico en Matute

Recordemos que Alianza Lima y Universitario de Deportes chocarán este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva a las 8.00 p. m., por la jornada 9 del Clausura. Micke Palomino será el árbitro principal para esta nueva edición del clásico.

Posterior al duelo contra los blanquiazules, el equipo que dirige Héctor Cúper viajará a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del campeonato nacional. Los merengues tendrán una dura prueba ante el puntero del torneo antes del receso por los partidos amistosos de la selección peruana contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, que se llevarán a cabo entre fines de septiembre e inicios de octubre.