Los únicos dos jugadores del plantel de Alianza Lima que saben lo que es ganarle a Universitario

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre por la fecha número 9 del Torneo Clausura 2026. En ese aspecto, en pleno momento clave que podría definir el rumbo de la Liga 1, te contamos que únicamente dos futbolistas blanquiazules saben lo que es derrotar a los cremas en un clásico del fútbol peruano. A continuación, te contamos de quiénes se trata.

Como sabemos, los victorianos no le ganan a los merengues desde el 2023 y muchos jugadores del plantel actual no estaban en ese entonces, por lo que es común que solo algunos sepan lo que es derrotar al cuadro de Ate. El primero de estos elementos es Jesús Castillo, quien llegó a Matute hace tres años y estuvo cuando los íntimos vencieron 2-1 en el Monumental con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa.

El segundo futbolista es un viejo conocido de la casa. Nos referimos a Kevin Quevedo, delantero que estuvo desde 2017 hasta inicios del 2020 en Alianza Lima y que ganó varios clásicos ante Universitario de Deportes. Si revisamos detalladamente, son los únicos deportistas de Pablo Guede que saben lo que es derrotar al eterno rival, refiriéndonos estrictamente a duelos de primera división. Esto porque hay quienes en divisiones menores lo han conseguido, como Paolo Guerrero.

Kevin Quevedo puede ser clave en Alianza Lima.

Además, hay otro dato importante: Jairo Vélez es el único caso dentro del plantel que no conoce lo que es ganarle a ninguno de los dos clubes en un clásico. Esto debido a que la temporada pasada, cuando pertenecía a la 'U', ambos compromisos terminaron igualados, 1-1 en el Alejandro Villanueva y 0-0 en el Monumental; y este año con los blanquiazules perdió 1-0 en Ate. Un caso sumamente particular.

Kevin Quevedo es un caso único dentro de Alianza Lima

Finalmente, hay otro detalle insólito: de absolutamente todo el equipo actual que tiene Alianza Lima, Kevin Quevedo es el único futbolista que le ha podido ganar a Universitario de Deportes en Matute. Recordemos que los íntimos no derrotan al eterno rival en casa desde el 2018, y precisamente el delantero nacional estuvo presente esa noche en La Victoria, cuando vencieron 2-1 con goles de Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso.