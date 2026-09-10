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Alianza Lima y Universitario necesitan ayuda de clásico rival como pocas veces en su historia

Alianza Lima y Universitario dependen de un clásico, y antiguo, rival que tienen en el fútbol peruano si quieren llegar a la cima del Torneo Clausura 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima y Universitario necesitan ayuda de rival.
Alianza Lima y Universitario necesitan ayuda de rival. | Foto: Liga 1 - X.
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Este fin de semana, Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, algo que no todos habían notado es que ambos clubes necesitan, como pocas veces lo han hecho en su historia, de uno de sus clásicos rivales para poder acercarse a la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Los blanquiazules marchan en la octava casilla del campeonato con 13 unidades, mientras que los cremas están segundos con 17. No obstante, por encima de ambos, y en la cima como único líder, se encuentra Deportivo Garcilaso con 19 puntos y es firme candidato a llevarse el título esta temporada. Es ahí donde entra el ‘viejo conocido’ de los compadres.

Resulta que, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, Sport Boys recibirá en el Estadio Miguel Grau al cuadro de Cusco y está obligado a ganar para meterse nuevamente entre los primeros lugares de la tabla de posiciones y además subir escalones en el acumulado de la Liga 1. Si los rosados ganan, le darán una mano tanto a Alianza Lima como Universitario de Deportes.

Sport Boys, Alianza Lima, Universitario

Sport Boys puede darle una mano a Alianza Lima y Universitario.

Esto último debido a que, si Deportivo Garcilaso pierde no pasará a la ‘U’ en la tabla anual y los cremas tendrán la oportunidad de tomar la cima del Clausura. Mientras que los blanquiazules contarán con la chance de vencer a los merengues y acortar distancia con el ‘Pedacito del Cielo’. Por ello, los compadres necesitan la ayuda del cuadro rosado en esta ocasión.

¿Cuándo juega Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre desde la 1.00 p. m. de Lima, Perú. Asimismo, el encuentro de la Liga 1 contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV y DSports para todo el territorio nacional. Finalmente, también podrás ver el compromiso totalmente online vía Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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