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Jorge Fossati se fue de Universitario de Deportes y ahora brilla en Liverpool de Uruguay

Jorge Fossati salió de Universitario de Deportes y ahora luego de varios meses sorprende con un gran momento en el campeonato uruguayo con Liverpool.

Luis Blancas
Jorge Fossati se fue de Universitario y ahora pasa por un gran momento en Liverpool de Uruguay
Jorge Fossati se fue de Universitario y ahora pasa por un gran momento en Liverpool de Uruguay | Composición: Líbero
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La administración de Universitario de Deportes decidió no continuar con Jorge Fossati como director técnico del club de cara a la temporada 2026, a pesar de haber salido campeón del 2025 logrando el tricampeonato. Sin embargo, el uruguayo fue fichado por Liverpool de su país y actualmente pasa por un excelente momento: es el líder absoluto del Torneo Clausura.

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Jorge Fossati se fue de Universitario y ahora pasa por un gran momento en Liverpool de Uruguay

Fossati, que asumió en abril de 2026 la dirección de Liverpool de Uruguay, ha logrado que su equipo obtenga buenos resultados en el Clausura, con 4 victorias y 1 empate en los 5 partidos disputados del campeonato uruguayo. Aunque el torneo recién comienza, este arranque genera una expectativa favorable entre los hinchas.

Liverpool de Jorge Fossati es líder del Torneo Clausura Uruguayo 2026

Liverpool de Jorge Fossati es líder del Torneo Clausura Uruguayo 2026

Con 13 puntos a favor, el técnico uruguayo se sitúa en el primer puesto, seguido por sus rivales más próximos: Montevideo City Torque, con 12; Cerro, con 10; y Juventud, Deportivo Maldonado, Racing de Montevideo y Boston River, todos con 8 unidades.

Cabe señalar que, en el Torneo Apertura 2026, Jorge Fossati se incorporó al equipo con el campeonato ya en marcha y contribuyó a estabilizar los resultados después de una mala campaña del técnico anterior. En esta competición, el conjunto terminó en el puesto 9 con 20 puntos, tras conseguir 5 victorias, 5 derrotas y 5 empates.

También conviene subrayar que el gran momento de Liverpool en el Clausura se explica, de forma directa, por Fossati, ya que desde su etapa en Universitario quedó en evidencia su capacidad, su talento y su profesionalismo para conseguir resultados que terminaron llevándolo a ser campeón. Por ello, no sería extraño que pueda repetir esa hazaña con el conjunto uruguayo.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati arribó a Universitario de Deportes en 2023 con el objetivo definido de conquistar el campeonato y poner fin al dominio de Alianza Lima, que llegaba como bicampeón. Al cierre de esa temporada, el entrenador uruguayo consiguió el título con su conocida línea de 3. Aunque dejó el club en 2024, en 2025 regresó para conducir al conjunto crema hacia el tricampeonato con el mismo sistema. Pese a su salida imprevista en 2026, su nombre quedó ligado para siempre a la historia de la institución crema.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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