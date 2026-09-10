Kevin Quevedo puede cargar con toda la responsabilidad del clásico por una razón histórica

Es cuestión de tiempo para que Alianza Lima enfrente a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. En ese aspecto, existe un detalle que pocos hinchas han notado y resulta que Kevin Quevedo puede terminar siendo crucial en esta nueva edición del clásico del fútbol peruano. A continuación, te contamos la razón por la cual Pablo Guede podría terminar sacándolo de la 'congeladora'.

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Como se ha visto desde hace semanas, el director técnico de los blanquiazules no ha utilizado al delantero nacional en el Torneo Clausura debido a temas internos. Sin embargo, recientemente el ex Goiás le pidió perdón a todo el plantel y prometió mayor disposición de su parte. Eso hizo que la situación mejore y todo apunta a que volverá a la acción en el partido ante la 'U' por la Liga 1 2026.

Es precisamente en ese aspecto que puede terminar cargando con la responsabilidad del clásico. Resulta que, de absolutamente todo el equipo actual de Alianza Lima, Kevin Quevedo es el único futbolista que sabe lo que es ganarle a Universitario de Deportes jugando en Matute. Recordemos que desde hace ocho años los íntimos no logran una victoria ante su eterno rival en casa.

Kevin Quevedo durante su primera etapa en Alianza Lima.

Kevin Quevedo estuvo en la última victoria de Alianza Lima en Matute

La última vez que el cuadro blanquiazul derrotó a los cremas en el Estadio Alejandro Villanueva fue un 3 de noviembre del 2018, cuando vencieron 2-1 con goles de Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso. En aquella ocasión, Kevin Quevedo ingresó al inicio del segundo tiempo por Maximiliano Lemos, y terminó aportando al triunfo de los suyos gracias a su desequilibrio en la ofensiva.

Trayectoria de Kevin Quevedo

Estos han sido sus clubes sin contar el segundo paso por Alianza Lima: