'Puma' Carranza destacó a Lapadula para el Universitario vs Alianza: "Un clásico no le va a hacer daño"

Gianluca Lapadula tendrá uno de sus primeros grandes retos con Universitario de Deportes cuando le toque visitar a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura 2026. A poco del esperado clásico, José Luis Carranza habló sobre la presencia del delantero crema y destacó la experiencia que ha acumulado durante su carrera.

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José Luis 'Puma' Carranza elogió a Gianluca Lapadula para el clásico entre Universitario vs Alianza Lima

Para Carranza, Lapadula cuenta con las condiciones necesarias para afrontar un partido de esta magnitud sin que la presión termine afectándolo. Para el histórico referente de Universitario recordó que el delantero viene de competir durante varios años en el fútbol italiano, donde tuvo que enfrentarse a escenarios de alta exigencia.

"No, Gianluca Lapadula viene de Italia, de siempre estar en campeonatos muy diferentes acá, muy exigentes. Entonces un clásico no le va a hacer daño", afirmó el exjugador del club crema.

Gianluca Lapadula disputará su primer clásico con Universitario ante Alianza Lima

El ‘Puma’ también resaltó lo que el atacante puede aportar dentro del plantel dirigido por Universitario. Más allá de sus características como delantero, considera que su recorrido puede servir para elevar el nivel colectivo y aportar una jerarquía distinta al equipo.

"Él va a elevar jerarquía, elevando jerarquía al equipo y se lleva bien. Es un jugador que fue inteligente, venirse al club donde él demuestra lo que es", manifestó Carranza, quien valoró la decisión de Lapadula de continuar su carrera en el fútbol peruano con la camiseta crema.

Finalmente, el exfutbolista destacó la capacidad del ‘Bambino’ para sobreponerse a los golpes que recibe durante los partidos. Para Carranza, esa fortaleza y experiencia serán importantes en un clásico donde la intensidad y la presión estarán presentes desde el primer minuto.

"Es un tipo que lo patea, se para y sigue para adelante y eso es el hombre. Es un tipo que aguanta lo que le dan y se para como un deportista y lo demuestra. Con muchachos que se llevan bien, eso es importante para esta gente que viene con esa experiencia y sobre todo viene de otro fútbol distinto", finalizó.

¿Cómo le va a Gianluca Lapadula en Universitario?

Gianluca Lapadula arribó a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, hasta el momento, ha jugado los 8 encuentros posibles. En ese tramo, ya suma 6 goles importantes para el conjunto crema.