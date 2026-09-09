Confirman que Universitario no viajará a Piura para jugar contra Alianza Atlético ni Grau

Universitario de Deportes quiere salir campeón del Torneo Clausura para así luchar por el tetracampeonato de la Liga 1 ante Alianza Lima. Para ello, los merengues deben ganar prácticamente todo lo que les queda y acaban de recibir una buena noticia, ya que conocieron que no deberán viajar a Piura cuando les toque enfrentarse con Alianza Atlético y Atlético Grau en condición de visitante.

Resulta que, por la jornada número 12, los cremas tienen que visitar al cuadro de Sullana y, luego, por la fecha 15 tendrán que hacer lo mismo para chocar con el 'Patrimonio'. Ambos equipos juegan de local en la mencionada ciudad norteña, donde el calor es infernal y suele afectar a las escuadras de fuera. Sin embargo, la 'U' no contará con la obligación de acudir a esta plaza.

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, Universitario ha tenido suerte y sus rivales deberán ejercer localía en otro lugar. "La 'U' no va a ir a Piura en los partidos que le quedan contra Alianza de Sullana y Atlético Grau. Quería llevarlo a La Matanza, pero no se podrá", indicó el mencionado comunicador deportivo en el programa 'Hablemos de MAX'.

Todavía está en 'veremos' el lugar donde chocarán los merengues con ambos clubes norteños. Eso sí, el partido deberá realizarse fuera de Lima por el nuevo reglamento de la FPF. Lo cierto es que el elenco de Héctor Cúper está obligado a llevarse los tres puntos en ambos compromisos.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes visitará a Alianza Lima el sábado 12 de septiembre desde las 8.00 p. m. de Lima, Perú, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo contará con transmisión de L1 MAX para todo el país vía Movistar TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto totalmente online y gratis aquí, en el diario Líbero.