Pacifico FC goleó 3-0 a Universitario y sorprende con mejores números sobre Alianza Lima y Cristal

Pacífico FC atraviesa un gran momento en la Liga 3 y lo confirmó con una contundente victoria sobre Universitario de Deportes. El conjunto de Lima Norte se impuso por 3-0 y dio un importante golpe en la lucha por la clasificación, resultado que además le permitió convertirse en el nuevo líder del Grupo B. Robert Arteaga, Emerson Alvarado y Jesús 'Chucho' Chávez fueron los encargados de marcar los goles de una jornada que terminó siendo redonda para el denominado 'Gigante de Lima Norte'.

La victoria no solo significó sumar tres puntos, sino también dar un salto importante en la tabla de posiciones. De acuerdo con la Resolución N.° 012-2026-LINFA-CD, Pacífico FC alcanzó las 26 unidades y desplazó del primer lugar a Alianza Lima, que permanece con 25 puntos. De esta manera, el equipo de Lima Norte depende ahora de sus propios resultados para mantenerse en la parte más alta del Grupo B y acercarse a su objetivo de avanzar en la competición.

Tabla de posiciones del grupo B de la Liga 3: Pacífico FC es líder

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Pacífico FC 14 15 26 2. Alianza Lima 14 5 25 3. Sporting Cristal 14 12 23 4. Social Pariacoto de Áncash 14 -8 22 5. Universitario 14 2 21 6. Juventud Huracán de Supe 14 5 20 7. Unión Huaral 14 -1 20 8. Sport Boys 14 -5 15 9. Deportivo Coopsol 14 -11 10 10. Amazon Callao FC 14 -14 8

Pacífico FC es líder del grupo B de la Liga 3.

El 3-0 frente a Universitario también representa un envión anímico para Pacífico FC en un tramo decisivo de la temporada. La diferencia de goles obtenida tras la goleada puede adquirir especial importancia en una definición ajustada, mientras que el rendimiento mostrado ante uno de sus rivales refuerza las expectativas de cara a las próximas jornadas.

Con el liderato en sus manos, Pacífico FC buscará sostener este buen momento y defender la primera posición del Grupo B. Alianza Lima aparece como uno de sus principales perseguidores, por lo que cada partido tendrá un peso especial en la carrera por la clasificación. El 'Gigante de Lima Norte' ya dio un golpe sobre la mesa y ahora quiere demostrar que está listo para pelear hasta el final por uno de los grandes objetivos de la Liga 3.