- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Feyenoord
- Palmeiras vs LDU
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Brasil
Pacifico FC goleó 3-0 a Universitario y sorprende con mejores números sobre Alianza Lima y Cristal
Para impacto de los aficionados, Pacífico FC es líder del grupo B de la Liga 3 por encima de los grandes como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Pacífico FC atraviesa un gran momento en la Liga 3 y lo confirmó con una contundente victoria sobre Universitario de Deportes. El conjunto de Lima Norte se impuso por 3-0 y dio un importante golpe en la lucha por la clasificación, resultado que además le permitió convertirse en el nuevo líder del Grupo B. Robert Arteaga, Emerson Alvarado y Jesús 'Chucho' Chávez fueron los encargados de marcar los goles de una jornada que terminó siendo redonda para el denominado 'Gigante de Lima Norte'.
PUEDES VER: Sporting Cristal tomó la decisión de poner fin al ciclo de Roberto Mosquera: "No va más"
La victoria no solo significó sumar tres puntos, sino también dar un salto importante en la tabla de posiciones. De acuerdo con la Resolución N.° 012-2026-LINFA-CD, Pacífico FC alcanzó las 26 unidades y desplazó del primer lugar a Alianza Lima, que permanece con 25 puntos. De esta manera, el equipo de Lima Norte depende ahora de sus propios resultados para mantenerse en la parte más alta del Grupo B y acercarse a su objetivo de avanzar en la competición.
Tabla de posiciones del grupo B de la Liga 3: Pacífico FC es líder
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Pacífico FC
|14
|15
|26
|2. Alianza Lima
|14
|5
|25
|3. Sporting Cristal
|14
|12
|23
|4. Social Pariacoto de Áncash
|14
|-8
|22
|5. Universitario
|14
|2
|21
|6. Juventud Huracán de Supe
|14
|5
|20
|7. Unión Huaral
|14
|-1
|20
|8. Sport Boys
|14
|-5
|15
|9. Deportivo Coopsol
|14
|-11
|10
|10. Amazon Callao FC
|14
|-14
|8
Pacífico FC es líder del grupo B de la Liga 3.
El 3-0 frente a Universitario también representa un envión anímico para Pacífico FC en un tramo decisivo de la temporada. La diferencia de goles obtenida tras la goleada puede adquirir especial importancia en una definición ajustada, mientras que el rendimiento mostrado ante uno de sus rivales refuerza las expectativas de cara a las próximas jornadas.
Con el liderato en sus manos, Pacífico FC buscará sostener este buen momento y defender la primera posición del Grupo B. Alianza Lima aparece como uno de sus principales perseguidores, por lo que cada partido tendrá un peso especial en la carrera por la clasificación. El 'Gigante de Lima Norte' ya dio un golpe sobre la mesa y ahora quiere demostrar que está listo para pelear hasta el final por uno de los grandes objetivos de la Liga 3.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00