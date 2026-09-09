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Universitario romperá récord histórico si no pierde ante Alianza Lima en Matute
Universitario está a un paso de romper récord histórico de los clásicos del fútbol peruano si no pierde ante Alianza Lima en Matute por el Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha número 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, si los merengues no pierden en Matute este fin de semana romperán un récord histórico y absoluto en la historia de los clásicos del fútbol peruano. A continuación, te contamos todos los detalles de esta sorprendente noticia.
Resulta que, si los cremas consiguen por lo menos un empate en casa de su eterno rival se harán con la mayor racha de partidos invictos entre ambas instituciones deportivas. Actualmente, la cifra máxima es de ocho duelos al hilo, por lo que si la 'U' sale airoso de Matute el 12 de septiembre alcanzará los nueve encuentros, cifra nunca antes vista en el choque más importante del balompié nacional. Esto de acuerdo a información de Son Datos No Opiniones en redes sociales.
Por ello, es primordial para Universitario conseguir al menos un empate en la fecha 9 del Torneo Clausura, aunque lo mejor para el club sería una victoria que lo mantenga como escolta de Deportivo Garcilaso. Sin embargo, es importante precisar que esta estadística únicamente toma en cuenta cotejos oficiales, ya que si contamos también de carácter amistoso la situación cambia drásticamente.
Alianza Lima y Universitario jugarán por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima posee récord casi imposible de superar
Teniendo en cuenta todo tipo de partidos, Alianza Lima es el líder absoluto con un total de 18 clásicos consecutivos sin perder, algo que parece imposible de superar. Esta racha histórica sucedió entre el 28 de mayo de 1979 y el 30 de enero de 1983, dando como resultado cuatro años de imbatibilidad por parte de los blanquiazules con once victorias y siete empates sobre los de Ate.
Lo cierto es que, dejando al lado récords, el partido que se aproxima por la Liga 1 será clave para ambos clubes, ya que si los íntimos ganan se acercarán a los primeros lugares y permanecerán cómodos en la cima del acumulado, pero si los merengues se quedan con los tres puntos se acercarán a los de Matute en la tabla anual y, además, contarán con la posibilidad de superar a Deportivo Garcilaso en caso los cusqueños pierdan ante Sport Boys.
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