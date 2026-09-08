Manco expuso el grave error de Alianza de cara al duelo ante Universitario: "No le está alcanzando"

Alianza Lima llegará al clásico frente a Universitario de Deportes con la obligación de recuperar las buenas sensaciones que mostró durante el primer semestre. El cuadro blanquiazul consiguió el Torneo Apertura, pero su rendimiento en el Clausura ha generado dudas, una situación que Reimond Manco no pasó por alto al analizar al equipo.

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Reimond Manco reveló el punto negativo de Alianza Lima de cara al clásico ante Universitario

Manco considera que los íntimos han perdido una de las principales virtudes que les permitió sacar adelante varios encuentros anteriormente: la capacidad de ganar incluso cuando no desplegaban su mejor fútbol. Según su lectura, esa efectividad ya no aparece con la misma frecuencia y el equipo está teniendo dificultades para generar peligro en ataque.

"Antes Alianza podía jugar mal y ganaba. Ahora no le está alcanzando. Pablo Guede pedía que Carbajal tirara centros desde tres cuartos de cancha. Eso pasa cuando te quedas sin argumentos en ataque", sostuvo el exfutbolista nacional durante el programa ‘Juego Cruzado’.

La preocupación de Reimond Manco también pasa por la poca profundidad que ha mostrado Alianza Lima en sus últimas presentaciones. El empate 1-1 contra Juan Pablo II en Chongoyape fue otra muestra de un equipo al que, desde su perspectiva, le está costando encontrar soluciones cuando debe asumir el protagonismo ofensivo.

"He visto al equipo con poca profundidad. Además, me parece que a Guede le está faltando un poco más de autocrítica", añadió el popular ‘Rei’, quien puso parte de la responsabilidad sobre el comando técnico por el momento que atraviesa la escuadra victoriana.

La crítica llega precisamente cuando Alianza Lima se prepara para medirse con Universitario, un duelo que puede marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura. Para los blanquiazules, recuperar la contundencia que exhibieron en el Apertura será fundamental si quieren volver a meterse de lleno en la pelea por el campeonato.

Alianza Lima vs Universitario: ¿A qué hora y en dónde ver?

El duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está programado para el sábado 12 de septiembre, a las 8.00 p. m., en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión del encuentro estará a cargo de L1MAX.