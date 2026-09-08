Ferrari rotundo contra Universitario y Alianza previo al clásico: "No los veo en su máxima potencia"

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se aproxima con ambos equipos buscando recuperar protagonismo en el Torneo Clausura 2026. En ese contexto, Jean Ferrari analizó el enfrentamiento que tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva y dejó una particular comentario sobre el momento que atraviesan los dos grandes del fútbol peruano.

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Jean Ferrari dio fuerte comentario contra Universitario de Deportes y Alianza Lima previo al clásico

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Ferrari, reconoció que existe cierta preocupación por el nivel mostrado recientemente tanto por los ‘Blanquiazules’ como por los ‘Cremas’. Para el dirigente, ninguno llegará a este compromiso en su mejor versión, algo que podría influir directamente en el desarrollo de un partido de alta tensión.

Alianza Lima y Universitario jugarán por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

"Lo que me preocupa es como vienen ahora, porque hubiese sido ideal que vengan ambos ganando, pero a los dos no los veo en su máxima potencia. Creo que va a ser un partido peleado, trabado, y que el que gane se mete de lleno al torneo", señaló en Fútbol Satélite.

Ferrari considera que las actuales circunstancias podrían provocar un clásico con pocas concesiones y bastante disputa en el mediocampo. Alianza Lima tendrá la ventaja de jugar en Matute, mientras que Universitario buscará imponer condiciones pese a llegar con un presente que tampoco convence completamente.

Con el encuentro cada vez más cerca, la expectativa crece entre los hinchas de ambos clubes. Para Jean Ferrari, el equipo que consiga imponerse en este enfrentamiento tendrá una oportunidad importante para volver a posicionarse como uno de los principales candidatos en la carrera por el Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima al clásico del Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes ocupa actualmente el segundo puesto del Clausura con 17 puntos y, en la jornada 8, dejó pasar la opción de quedar como líder tras empatar 2-2 frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. Por su parte, Alianza Lima se sitúa en la octava posición con 13 unidades.