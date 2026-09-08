CONAR filtra audio del VAR durante el golpe a los genitales de Luis Advíncula: "No es agresión"

Los hinchas de Alianza Lima están incómodos con la situación que atraviesa el club, ya que no pudo ante Juan Pablo II y está a un paso de perder el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, más allá del rendimiento del equipo en Chongoyape, hubo una jugada puntual que pudo dejar a los locales con un hombre menos, pero el VAR no la consideró meritoria de roja. Por ello, ahora la CONAR reveló los audios de la agresión en los genitales a Luis Advíncula.

A través de redes sociales, la Comisión Nacional de Árbitros reveló la conversación que tuvieron Joel Alarcón, Rudy Méndez y Jesús Sánchez, estos dos últimos los encargados de revisar el golpe al lateral blanquiazul. De acuerdo con tal información, ciertamente hubo un choque contra el futbolista íntimo, pero no fue intencional y, por ende, el partido continuó sin tarjeta roja para Nilton Ramírez.

"Posible golpe. Veo falta, pero no es una agresión. Quiere bajar el pie, el número 15. Hace un movimiento hacia abajo con el pie derecho. Un movimiento temerario, pero roja no es. Todo chequeado, puedes reanudar", se escucha en el audio del VAR. Esto generó gran controversia entre los hinchas de Alianza Lima, quienes aseguran que la falta es evidente por la fuerza del golpe.

Recordemos que esta jugada pudo haber cambiado el rumbo del partido, por lo que para los aficionados fue crucial. Ahora la escuadra blanquiazul se prepara para recibir a Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en lo que será el segundo clásico de la Liga 1 2026. En el primero de la temporada, los cremas vencieron por 1-0 en el Monumental de Ate.

¿En qué puesto marcha Alianza Lima?

Alianza Lima marcha en la octava casilla del Torneo Clausura, a mitad de la tabla de posiciones y a seis puntos de Deportivo Garcilaso, que es el líder absoluto de la competición. Por ello, es vital que consiga la victoria ante la 'U' este fin de semana, o de lo contrario se despedirá del segundo certamen de la campaña.