Alianza Lima sorprende con firme mensaje a poco del clásico ante Universitario: "Hoy, más que nunca"

Alianza Lima no logró sumar tres puntos claves ante Juan Pablo II en Chongoyape y perdió la gran chance de recortar distancia con los primeros lugares de la clasificación en el Torneo Clausura 2026. Ahora, los dirigidos por Pablo Guede se mentalizan en lo que será el clásico ante Universitario, en el que solo vale ganar para poder soñar con el título del certamen.

Alianza Lima sorprende con mensaje previo al clásico ante Universitario

A través de las redes sociales de Alianza Lima, el elenco íntimo impactó a sus hinchas con una publicación que se da luego del empate amargo ante Juan Pablo II, conjuntamente con la previa del clásico contra Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva. Se sabe que los blanquiazules no han podido celebrar este tipo de choques en los últimos ocho cruces, por lo que ahora esperan el apoyo de su fiel afición.

Con una imagen del escudo del club en la camiseta principal del equipo, se aprecia un mensaje que va directo al corazón de los hinchas de Alianza Lima. Se sabe que esta semana deben estar más unidos que nunca, sabiendo que serán unos 90 minutos de vital importancia para estar más firmes en lo que resta de la temporada.

"Hoy, más que nunca: El corazón sobre todo. Arriba Alianza.", escribió Alianza Lima en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Alianza Lima y su mensaje en redes sociales a poco del clásico contra Universitario.

Actualmente, Alianza Lima se ubica en la octava casilla del Torneo Clausura 2026 con 13 unidades y está a seis puntos de Deportivo Garcilaso, líder del certamen. Asimismo, se encuentra a cuatro de igualar a Universitario de Deportes, por lo que una victoria en el clásico lo acercará más a su puesto y así seguir firme en obtener mejores resultados para las nueve jornadas que faltan.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario y a qué hora es el clásico?

El partido entre Alianza Lima vs Universitario por el clásico del fútbol peruano se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 8.00 p. m. hora local con la transmisión de L1 MAX.