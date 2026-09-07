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Williams Riveros ante los buenos números de la 'U' ante Alianza: "Esperemos que no se corte eso"

Universitario de Deportes encadena ocho partidos seguidos sin perder ante Alianza Lima, por lo que Williams Riveros dio firme respuesta en la antesala al clásico.

Diego Medina
Williams Riveros dio declaraciones previo al clásico entre Universitario y Alianza Lima.
Williams Riveros dio declaraciones previo al clásico entre Universitario y Alianza Lima. | Foto: L1 MAX
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Universitario de Deportes viene dejando atrás la desazón por el empate en casa ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026. Los cremas ahora se concentran de lleno para lo que será el clásico ante Alianza Lima en Matute, en el que solo vale la victoria para sacar un amplio puntaje de ventaja y hundir a su rival histórico. Como parte de la antesala, Williams Riveros tomó la palabra para dejar unos comentarios ante lo bien que le ha ido yendo a los merengues contra los blanquiazules.

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Williams Riveros se refiere al clásico ante Alianza Lima

Luego del empate ante Comerciantes Unidos, Williams Riveros se dio el tiempo de dar declaraciones a L1 MAX para expresar sus sensaciones de esta paridad en el Monumental. Sin embargo, fuera de las correcciones que dejó expuestas al medio de comunicación, el defensor fue consultado sobre los buenos números que tiene el elenco merengue ante Alianza Lima y espera sostener esas estadísticas.

Justamente, son un total de ocho compromisos que Alianza Lima no puede vencer a Universitario, por lo que ahora esperan ser fuertes en Matute y así seguir entre los primeros lugares del Torneo Clausura 2026.

"Tenemos que ser autocríticos. Lo bueno que tiene el grupo es que reacciona a tiempo. Ahora seguir trabajando y mejorando. Pensar en Alianza. Que ellos (los hinchas) sigan confiando que el equipo está más fuerte que nunca. ¿Racha importante de la 'U' en Matute? Sí, seguramente. Esperemos que no se corte eso.", declaró Williams Riveros a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Así le fue a Universitario en los últimos 10 clásicos contra Alianza Lima

Estas son las estadísticas de Universitario contra Alianza Lima en los últimos 10 choques oficiales:

  • Universitario 1-0 Alianza Lima (2026)
  • Universitario 0-0 Alianza Lima (2025)
  • Alianza Lima 1-1 Universitario (2025)
  • Universitario 2-1 Alianza Lima (2024)
  • Alianza Lima 0-1 Universitario (2024)
  • Alianza Lima 0-2 Universitario (2023)
  • Universitario 1-1 Alianza Lima (2023)
  • Alianza Lima 0-0 Universitario (2023)
  • Universitario 1-2 Alianza Lima (2023)
  • Alianza Lima 0-2 Universitario (2022)
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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