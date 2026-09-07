Piero Quispe fue rotundo sobre clásico entre Alianza Lima vs Universitario: "Vamos a salir con todo"

Universitario de Deportes afrontará un partido de alta intensidad ante Alianza Lima por el clásico correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Los cremas necesitan dar un golpe de autoridad, ampliar su distancia sobre su histórico rival y encaminarse hacia el objetivo de conquistar el título. Por ello, Piero Quispe ya comenzó a vivir este esperado duelo y no dudó en dejar un rotundo mensaje.

Piero Quispe fue rotundo sobre clásico entre Alianza Lima vs Universitario

Luego del empate ante Comerciantes Unidos, Piero Quispe conversó con las cámaras de ‘L1 MAX’ y fue consultado por sus expectativas sobre el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Ante ello, el volante no dudó en remarcar que se trata de un partido muy especial y agradable de disputar.

Según indicó, el clásico ante los blanquiazules representa un plus de motivación y señaló que está plenamente enfocado en mostrar su mejor versión, sobre todo considerando que hace bastante tiempo no disputa un encuentro de esta magnitud. En esa línea, dejó claro que Universitario saldrá en busca del triunfo desde el primer minuto.

Piero Quispe se perfila a ser titular de cara al clásico ante Alianza Lima

“El clásico es un partido bastante bonito, son otra clase de partidos. Estoy concentrado porque será un bonito partido. Después de bastante tiempo voy a jugar un clásico, voy a trabajar para ayudar a mis compañeros. Nosotros vamos a ir con la mentalidad de ganar, vamos a salir con todo y vamos a trabajar en la semana para lograr un triunfo”, señaló el futbolista.

Por ello, el ‘Príncipe Inca’ resaltó que trabajarán con gran enfoque durante la semana para buscar una victoria en su visita al Estadio Alejandro Villanueva este sábado y darle una alegría a los hinchas cremas.

Piero Quispe tiene opciones de ser titular ante Alianza Lima

En conferencia de prensa, Héctor Cúper sorprendió al indicar que puede haber cambios en su esquema y uno de ellos sería la inclusión de Piero Quispe como titular."Todo el mundo tiene oportunidad de ser titular. Si hoy me dicen que para el clásico tiene que ser titular Murrugarra y Quispe, yo le digo que sí", fueron las palabras del técnico en conferencia.