Héctor Cúper reveló por qué Piero Quispe no fue titular en el 'U' vs Comerciantes: "No parecía justo"

Universitario de Deportes igualó por 2-2 con Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura, en un partido donde las Águilas de Cutervo sorprendieron en su visita al Monumental de Ate, poniendo en aprietos a los locales en más de una ocasión. Tras el final del partido, Héctor Cúper, director técnico de los cremas, se pronunció sobre el resultado final y respondió a una de las principales interrogantes sobre el once que mandó al campo: la ausencia de Piero Quispe desde el arranque.

¿Por qué Piero Quispe no fue titular ante Comerciantes Unidos?

Como se recuerda, a lo largo de la semana, el nombre de Piero Quispe sonó con fuerza para meterse al once merengue que iniciaría las acciones ante los cutervinos; sin embargo, Cúper decidió mantenerlo como pieza de recambio y apostó nuevamente por Adrián Quiroz y Jairo Concha como los encargados de crear juego.

En conferencia de prensa, el propio Cúper respondió a dicha interrogante y confesó que, a su criterio, no existían motivos para mover a Adrián Quiroz o a Jairo Concha del equipo titular; no obstante, reconoció que el exjugador de Los Chankas no tuvo un rendimiento a la altura de sus expectativas.

"Quiroz no venía jugando mal para mí. Tuvo un último partido en que yo lo saqué antes del final del primer tiempo (ante UTC) porque no le salían las cosas y por eso hice el cambio. Lo que yo le pido al jugador lo hace bastante bien, bueno, hoy también volvió a salir un poco mal la cosa. Titular se es hasta que por ahí alguien esté un poco mejor. Hoy yo puedo decir que Quispe está bien, pero no me parecía justo que por 30 minutos irregulares de Quiroz, pueda no iniciar hoy (ayer) el partido", indicó.

Héctor Cúper no descarta titularidad de Piero Quispe para el clásico

En ese sentido, el entrenador argentino deslizó la posibilidad de que Piero Quispe se meta al once titular en el próximo partido de Universitario ante Alianza Lima, en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano.

“Todo el mundo tiene oportunidad de ser titular. Si hoy me dicen que para el clásico tienen que ser titular Murrugarra y Quispe, yo les digo que sí", sostuvo el estratega de la 'U'.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Recordemos que Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán el próximo sábado 12 de septiembre desde las 8.00 p. m., por la novena jornada del Torneo Clausura, en el Estadio Alejandro Villanueva.