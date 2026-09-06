César Inga rotundo con Comerciantes Unidos tras empate con la 'U': "Vienen a hacer su partido aparte"

César Inga, futbolista de Universitario de Deportes, se refirió al empate del cuadro crema por 2-2 frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El carrilero izquierdo, autor de uno de los goles en el coloso de Ate, no ocultó su molestia por el resultado frente a las ‘Águilas de Cutervo’ y dejó una rotunda opinión sobre el rendimiento del cuadro dirigido por el profesor José ‘Cheche’ Hernández.

César Inga y su frustración tras empate de Universitario con Comerciantes Unidos

En declaraciones para L1 Max tras el final del encuentro, César Inga expresó su fastidio por no conseguir los tres puntos en condición de local y señaló que rivales como los cutervinos llegan al Monumental para "hacer su partido aparte". No obstante, reconoció que la visita hizo los méritos necesarios para rescatar un punto.

"Con un poco de bronca la verdad, nosotros teníamos que ganar este partido, pero ellos, los equipos que vienen al Monumental vienen a hacer su partido aparte también. La verdad es mérito de ellos que hicieron un gran partido y nada, ahora (toca) pasar la página que esto sigue", manifestó Inga.

Universitario empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el Monumental.

Asimismo, Inga reconoció que el equipo no viene iniciando los partidos de la mejor forma y mostró preocupación por la cantidad de goles que han recibido en las últimas fechas: "Siempre salimos con la mentalidad de buscar ese cero en el arco pero vamos a tener que seguir trabajando para solucionar esos errores", añadió.

Finalmente, el jugador de 24 años se dirigió a la hinchada crema e hizo un llamado a la calma ante el empate que lo podría alejar de la punta del Torneo Clausura, en caso de que Alianza Lima y Deportivo Garcilaso ganen sus respectivos encuentros.

Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Vale resaltar que los dirigidos por Héctor Cúper visitarán en Matute a Alianza Lima el próximo sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), por la novena jornada del Torneo Clausura, en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano, donde además de los tres puntos, estará en juego el orgullo de las dos hinchadas más grandes del país y la posibilidad de sacar ventaja frente a un rival directo en la lucha por el título nacional.