¿Confiado? Lapadula enciende la previa del clásico ante Alianza Lima: "Conozco Matute y ya anoté"

Tras haber empatado con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental de Ate, ahora Universitario de Deportes se prepara para el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. En medio de ello, Gianluca Lapadula soltó un potente comentario mostrando absoluta confianza en obtener los tres puntos.

Como se sabe, la 'U' desea obtener el tetracampeonato de la Liga 1 y para ello es primordial vencer a su principal rival. Por ello, la directiva merengue contrató al 'Bambino' como garantía de gol y, de momento, viene cumpliendo con lo esperado por la hinchada. Ahora quiere marcar en La Victoria.

“Yo conozco Matute, lo conocí a través de la selección, sé que es un estadio grande, sí anoté un gol”, indicó Gianluca Lapadula al ser consultado por el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.

Gianluca Lapadula lleva 6 goles en 8 partidos con la 'U'.

Vale precisar que el tanto al cual se refiere el ítalo-peruano corresponde a un partido amistoso que la selección peruana ganó por 2-0 sobre su similar de Nicaragua. El artillero nacional se encargó de convertir el segundo gol que selló el triunfo de la Bicolor.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario?

Universitario de Deportes visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute el sábado 12 de septiembre por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El apasionante encuentro iniciará a las 8.00 p. m. de todo el territorio peruano y en Líbero te brindaremos toda la información al respecto.