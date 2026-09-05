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Andrés Mendoza pidió a futbolista de 17 años en reemplazo de Guerrero, Girotti y Ramos: "Me la juego"
Andrés Mendoza solicitó a Pablo Guede la titularidad de un futbolista de 17 años en reemplazo de Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos en Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026.
La lesión de Paolo Guerrero abrió una nueva preocupación en Alianza Lima, pero también llevó a Andrés Mendoza a plantear una alternativa que apunta directamente a la juventud. El exdelantero de la Selección Peruana considera que Pablo Guede debería darle una oportunidad en el once titular a un futbolista de apenas 17 años, en lugar de seguir apostando por Federico Girotti y Luis Ramos: estamos hablando de Geray Motta.
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Andrés Mendoza pidió a Pablo Guede a jugador de 17 años en reemplazo de Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos en Alianza Lima
Para Mendoza, Girotti y Ramos ya tuvieron minutos suficientes para demostrar su capacidad frente al arco, aunque no lograron responder con goles. Por ello, cree que la ausencia de Guerrero puede convertirse en el escenario ideal para que Motta tenga una oportunidad en el primer equipo y demuestre si está preparado para asumir el reto.
"Alianza Lima ya quedó primero en el Apertura, ahora debería darle oportunidad a Geray Motta. A esos dos (Luis Ramos y Federico Girotti) ya les dieron oportunidad y no la clavan, así de fácil. Entonces, yo le voy a dar oportunidad a Motta. ¿Qué pasa si entra y clava? Entonces ahí esos dos que esperen pues", empezó diciendo en 'El Datazo'.
Andrés Mendoza pidió a Pablo Guede la titularidad de Geray Motta en reemplazo de Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos en Alianza Lima
Andrés Mendoza y su fuerte reclamo a Pablo Guede por no poner de titular a Geray Motta en reemplazo de Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos en Alianza Lima
Mendoza incluso cuestionó que se espere a que Motta tenga más edad para darle una oportunidad. "Si Motta sale en lista, tíralo a la cancha de una vez. ¿Estás esperando que cumpla 25 años? No te pases pues. Si yo fuera el entrenador, aquí no se trata del peso de jugador porque si veo a un chico que si juega, se mueve, entonces ponlo", añadió.
Finalmente, el exfutbolista volvió a insistir en que Guede debería arriesgarse con el juvenil, pese a reconocer que podría existir presión para no utilizarlo. "Para mí, el profe que lo ponga. Girotti no la mete, Ramos tampoco, entonces ponlo al chico. Hay una presión pero yo me las juego. El chico si sale en lista es por algo. Yo he preguntado a algunos ex Alianza sobre él y me han dicho que es medio agrandadito", concluyó.
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