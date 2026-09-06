0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada de la Liga y del Torneo Clausura

Nicolás Díaz sufrió fuerte golpe en la cabeza y se lo llevaron en camilla durante el Alianza Lima vs Juan Pablo II

Cerca de terminar el partido entre Alianza Lima ante Juan Pablo II, el chileno Nicolás Díaz sufrió un fuerte golpe en la cabeza, cayó mareado y se lo tuvieron que llevar en camilla.

Luis Blancas
Nicolás Díaz sufrió golpe en la cabeza y se lo llevaron en camilla en el Alianza Lima vs Juan Pablo II
Nicolás Díaz sufrió golpe en la cabeza y se lo llevaron en camilla en el Alianza Lima vs Juan Pablo II | Composición: Líbero/ Liga 1
COMPARTIR

Alianza Lima igualaba 1-1 frente a Juan Pablo II por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en Chongoyape, cuando, antes de que concluyera el encuentro, el chileno Nicolás Díaz recibió un fuerte impacto en la cabeza. El defensor quedó aturdido y, por precaución, debió ser retirado en camilla.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO por L1 MAX: cómo va el partido y minuto a minuto

  2. Tabla acumulada de la Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura tras la jornada 8

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano