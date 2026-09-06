Nicolás Díaz sufrió fuerte golpe en la cabeza y se lo llevaron en camilla durante el Alianza Lima vs Juan Pablo II

Alianza Lima igualaba 1-1 frente a Juan Pablo II por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en Chongoyape, cuando, antes de que concluyera el encuentro, el chileno Nicolás Díaz recibió un fuerte impacto en la cabeza. El defensor quedó aturdido y, por precaución, debió ser retirado en camilla.