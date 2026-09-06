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Nicolás Díaz sufrió fuerte golpe en la cabeza y se lo llevaron en camilla durante el Alianza Lima vs Juan Pablo II
Cerca de terminar el partido entre Alianza Lima ante Juan Pablo II, el chileno Nicolás Díaz sufrió un fuerte golpe en la cabeza, cayó mareado y se lo tuvieron que llevar en camilla.
Alianza Lima igualaba 1-1 frente a Juan Pablo II por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en Chongoyape, cuando, antes de que concluyera el encuentro, el chileno Nicolás Díaz recibió un fuerte impacto en la cabeza. El defensor quedó aturdido y, por precaución, debió ser retirado en camilla.
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