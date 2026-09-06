0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada de la Liga y del Torneo Clausura
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs Juan Pablo II

Alianza Lima y su primera baja confirmada para el clásico con Universitario en Matute

Alianza Lima confirmó su primera baja para el partido ante Universitario por el clásico de la Liga 1 2026. ¿Quién es?

Francisco Esteves
Alianza Lima y su primera baja confirmada para el clásico.
Alianza Lima y su primera baja confirmada para el clásico. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por la fecha número 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Previo al trascendental encuentro los blanquiazules confirmaron una sensible baja, por lo que deberán buscar alternativas en una posición de vital importancia.

Pablo Guede y la fuerte desventaja que tiene frente a Héctor Cúper.

PUEDES VER: Pablo Guede y la fuerte desventaja que tiene frente a Héctor Cúper de cara al clásico en Matute por Liga 1

Nos referimos a Paolo Guerrero, quien durante el partido ante Deportivo Garcilaso la semana pasada sufrió una lesión. El 'Depredador' se perderá el clásico del fútbol peruano y Pablo Guede probablemente mande a Federico Girotti o Luis Ramos en su reemplazo.

Como se informó en el parte médico de Alianza Lima, el atacante nacional tiene un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo, y acaba de iniciar con fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico de la institución deportiva.

Paolo Guerrero, Alianza Lima

Paolo Guerrero se pierde el clásico en Alianza Lima.

Ello significa que Paolo Guerrero no estará disponible alrededor de un mes, por lo que, teniendo en cuenta que el clásico con Universitario es en una semana, se perderá el partido de suma importancia por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Números de Paolo Guerrero este 2026

Esta temporada, el delantero de 42 años ha convertido un total de 4 goles en 21 partidos con Alianza Lima, entre Liga 1 y Copa Libertadores. Esta es su cuota más baja desde que llegó a Matute hace dos temporadas.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla acumulada de la Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura tras la jornada 8

  2. Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 8

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano