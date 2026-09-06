Alianza Lima y su primera baja confirmada para el clásico con Universitario en Matute

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por la fecha número 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Previo al trascendental encuentro los blanquiazules confirmaron una sensible baja, por lo que deberán buscar alternativas en una posición de vital importancia.

PUEDES VER: Pablo Guede y la fuerte desventaja que tiene frente a Héctor Cúper de cara al clásico en Matute por Liga 1

Nos referimos a Paolo Guerrero, quien durante el partido ante Deportivo Garcilaso la semana pasada sufrió una lesión. El 'Depredador' se perderá el clásico del fútbol peruano y Pablo Guede probablemente mande a Federico Girotti o Luis Ramos en su reemplazo.

Como se informó en el parte médico de Alianza Lima, el atacante nacional tiene un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo, y acaba de iniciar con fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico de la institución deportiva.

Paolo Guerrero se pierde el clásico en Alianza Lima.

Ello significa que Paolo Guerrero no estará disponible alrededor de un mes, por lo que, teniendo en cuenta que el clásico con Universitario es en una semana, se perderá el partido de suma importancia por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Números de Paolo Guerrero este 2026

Esta temporada, el delantero de 42 años ha convertido un total de 4 goles en 21 partidos con Alianza Lima, entre Liga 1 y Copa Libertadores. Esta es su cuota más baja desde que llegó a Matute hace dos temporadas.